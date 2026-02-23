HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiếp tục ăn những món “ngày Tết” này, giảm mỡ máu rất tốt

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Úc đã chỉ ra những món ăn quen thuộc giúp chúng ta kiểm soát mỡ máu, đường huyết.

Dưa hành, củ kiệu, nem chua... hay các loại thực phẩm lên men nói chung có thể đem lại lợi ích đặc biệt nếu bạn ăn quanh năm, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Research cho biết.

Cụ thể hơn, công trình dẫn đầu bởi TS Clare E. Collins từ Đại học Newcastle ở Callaghan (Úc) đã tiến hành nghiên cứu tác động của 3 nhóm thực phẩm có mức độ lợi khuẩn sống thấp, trung bình và cao trên 58 người thừa cân - béo phì. 

img

Các món rau củ muối chua, sữa chua... có thể hỗ trợ chúng ta kiểm soát cân nặng và mỡ máu - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Thực phẩm có lợi khuẩn sống thấp bao gồm ngũ cốc, thịt, rau nấu chín; trong khi một số trái cây, rau có thể ăn sống, sữa... mang đến mức độ lợi khuẩn trung bình.

"Vua" cung cấp lợi khuẩn là nhóm thực phẩm lên men.

Theo News Medical, nghiên cứu cho thấy khi so sánh với thực phẩm có lợi khuẩn sống thấp, nhóm thực phẩm chứa lợi khuẩn sống ở mức độ trung bình và cao đem đến mức huyết áp thấp hơn, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ insulin, cân nặng và vòng eo cũng được kéo giảm.

Các tác động này giúp bạn ngăn ngừa tình trạng béo phì, cao huyết áp, tiểu đường type 2... hiệu quả.

Ngoài ra, thực phẩm chứa lợi khuẩn làm tăng cholesterol tốt (HDL-C), một yếu tố kháng lại cholesterol xấu (LDL-C) và rất quan trọng trong việc đẩy lùi tình trạng máu nhiễm mỡ (rối loạn mỡ máu, mỡ máu cao).

Đây là một tin tốt, bởi thực phẩm lên men rất đa dạng trong chế độ ăn uống của người dân khắp thế giới, từ các món có nguồn gốc phương Tây như sữa chua, phô mai... cho đến các món quen mặt với người Việt Nam và người châu Á nói chung: Dưa hành, củ kiệu và các loại rau củ muối chua khác, chao, nem chua, tré...

Vì vậy việc duy trì thói quen ăn một số món tưởng chừng chỉ đặc trưng cho dịp Tết có thể là phương án dễ dàng hỗ trợ bạn kiểm soát mỡ máu, đường huyết, huyết áp..., bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng, lối sống lành mạnh, năng vận động.

Tin liên quan

Một loại quả dại khiến máu nhiễm mỡ, cao huyết áp lui bước

Một loại quả dại khiến máu nhiễm mỡ, cao huyết áp lui bước

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mỹ và Hà Lan đã chỉ ra một công cụ mới nhằm hỗ trợ kiểm soát tình trạng cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, tiểu đường...

Bữa sáng với món cháo yến mạch, đẩy lùi máu nhiễm mỡ

(NLĐO) - Thêm một loại ngũ cốc quen thuộc vào chế độ ăn có thể giúp các chỉ số liên quan đến tình trạng máu nhiễm mỡ được cải thiện trong 2 ngày.

Một loại gia vị Á Đông chống máu nhiễm mỡ cực tốt

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Nhật Bản cho thấy một loại gia vị có thể tác động mạnh mẽ đến quá trình xử lý mỡ của cơ thể.

mỡ máu lợi khuẩn thực phẩm lên men dưa hành cholestero
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo