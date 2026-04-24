Giám sát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác

Hoan nghênh hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn khẳng định QH Việt Nam ủng hộ và sẽ giám sát, thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế mỗi nước, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ Hàn Quốc mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai hiệu quả hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tới; cùng thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong công nghệ bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số... Chủ tịch QH khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: HỮU HƯNG

Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn QH Việt Nam tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Hàn Quốc sẽ theo đuổi hợp tác toàn diện với Việt Nam từ các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, vận tải, năng lượng đến các lĩnh vực công nghiệp tương lai, bao gồm khoa học - công nghệ, sở hữu trí tuệ, AI, công nghiệp văn hóa.

Về hợp tác Nghị viện, hai bên đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa QH hai nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa QH hai nước, thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, tăng cường hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố nền tảng chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền vững, đồng thời làm phong phú thêm giao lưu văn hóa - thể thao...