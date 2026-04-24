Việt Nam - Hàn Quốc cùng kiến tạo chuỗi giá trị mới

Ngày 23-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung đã dự Tọa đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Đối tác cùng kiến tạo tương lai

Cùng dự sự kiện này có lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo doanh nghiệp (DN) Việt Nam - Hàn Quốc, bao gồm lãnh đạo 26 DN hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ, điện tử, viễn thông, chế biến, chế tạo, xây dựng, hạ tầng, thương mại, du lịch...

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hiện nay không chỉ dừng ở việc hợp tác thương mại hay đầu tư mà đã chuyển sang một giai đoạn cao hơn - giai đoạn hợp tác chiến lược toàn diện, cùng tham gia và cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới ở khu vực cũng như toàn cầu.

Thủ tướng mong muốn các DN Hàn Quốc mở rộng đầu tư có chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch. Bên cạnh đó, tăng cường chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam; đẩy mạnh liên kết với DN Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực nội tại và tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tạo sự cộng hưởng và phát triển bền vững.

Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ về khung khổ pháp lý, pháp quy, thủ tục hành chính, đơn giản hóa tối đa điều kiện kinh doanh, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao.

Cho rằng đây chính là thời điểm để Việt Nam và Hàn Quốc nâng tầm hợp tác lên một tầng mức mới - từ đối tác đầu tư sang đối tác cùng kiến tạo tương lai, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong các DN hai nước trao đổi thẳng thắn, đề xuất cụ thể, cùng Chính phủ hai nước tháo gỡ các điểm nghẽn và mở ra các hướng hợp tác mới.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, sự bất ổn của kinh tế toàn cầu đang gia tăng, do đó hợp tác kinh tế giữa hai nước trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tổng thống Lee Jae Myung tin tưởng Hàn Quốc và Việt Nam là những đối tác tối ưu, dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Lee Jae Myung tham quan trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trước buổi hội kiến. Ảnh: HỮU HƯNG

Nhấn mạnh Việt Nam là trung tâm sản xuất toàn cầu với năng lượng sản xuất ưu việt và nguồn tài nguyên phong phú, Tổng thống Lee Jae Myung nhận định những thế mạnh này kết hợp với kỹ thuật công nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc sẽ vượt qua được bất kỳ cuộc khủng hoảng nào.

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, mạnh dạn mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến như bán dẫn, xe điện; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong lĩnh vực tài nguyên năng lượng như đất hiếm, urê.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng cho rằng hai bên cần phải xây dựng một hệ thống hợp tác vững chắc để nền kinh tế hai nước không bị "lung lay" trước những cú sốc bên ngoài. Bên cạnh đó, để hỗ trợ môi trường công nghiệp ổn định của Việt Nam, cần xây dựng mạng lưới cung cấp điện hiệu suất cao như nhà máy điện LNG, điện hạt nhân và mở rộng hợp tác cơ sở hạ tầng cho mục tiêu này.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hợp tác

Hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần đẩy mạnh liên kết kinh tế, tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng hợp tác. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp triển khai các nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030; tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước.

Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ tăng cường tỉ lệ nội địa hóa và sự tham gia của các DN Việt Nam vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc; có chính sách hỗ trợ DN Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng và vận hành, tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn kết chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng bền vững giữa hai nước; mở rộng hợp tác nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch; đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp với Việt Nam tìm kiếm biện pháp đưa thương mại hai nước đạt 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn; tạo điều kiện để DN Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng mà còn trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, lao động, chuỗi cung ứng... Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Chính phủ Việt Nam tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn của DN Hàn Quốc, tạo điều kiện để DN Hàn Quốc có cơ hội được tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, đường sắt tốc độ cao.

Phía Hàn Quốc cam kết sẽ xem xét tích cực việc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, cũng như mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động và tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cầu nối giữa hai quốc gia Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, bà Kim Hye Kyung, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, đã cùng bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Hai phu nhân đã cùng nghe giới thiệu về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, những nét đẹp đặc sắc của văn hóa các dân tộc trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, một số nét tương đồng với văn hóa Hàn Quốc; thưởng thức các tiết mục múa rối nước Việt Nam; trao đổi về mở rộng, thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa...



