HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Gian nan giảm giá nhà

Quan Hà

Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết giá bất động sản có xu hướng tăng dần nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam (VARS IRE), giá căn hộ chung cư tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đã tăng liên tục 12 năm qua. So với năm 2019, hiện tại giá căn hộ tăng 96,2% tại Hà Nội, 77,1% tại Đà Nẵng và 56,9% tại TP HCM (tính đến quý III/2025). Bộ Xây dựng cho hay thêm: Trên thị trường sơ cấp hiện nay, hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2 (tạm tính tới hết quý III/2025). Năm 2026, dự báo khó có thể xảy ra kịch bản mặt bằng giá nhà sẽ giảm, cho dù rất nhiều dự án hạ tầng đã được triển khai làm lực đỡ tích cực cho cơ cấu giá đầu vào BĐS.

Thử tính, với đơn giá 120 triệu đồng/m2, để sở hữu căn hộ 50 m2, người mua phải có 6 tỉ đồng - số tiền ngoài tầm tay của hầu hết người ăn lương nhà nước, trí thức trẻ, công nhân, lao động phổ thông… Chính phủ, Bộ Xây dựng đặt quyết tâm rất cao để kéo giảm giá nhà, đất. Bên cạnh chương trình nhà ở xã hội (NƠXH) với mục tiêu 1 triệu căn (đến năm 2030) đang được triển khai quyết liệt thì nỗ lực gỡ vướng cho 2.991 dự án cũng đang có chuyển biến tốt. Hiện, 926 trường hợp/2.991 dự án đã được khơi thông; ngoài ra còn có 698 dự án NƠXH đang xây dựng, quy mô hơn 657.000 căn. Riêng năm 2025, cả nước đã hoàn thành hơn 102.000 căn NƠXH, vượt kế hoạch đề ra. Nguồn cung đáng kể từ các dự án NƠXH được kỳ vọng sẽ góp sức kéo giảm mặt bằng giá nhà.

Tại Diễn đàn "Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới" tổ chức chiều 8-1, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết dự kiến Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đề án thí điểm phát triển nhà ở thương mại với giá phù hợp trên nguyên tắc chỉ định chủ đầu tư và giao đất theo bảng giá đất. Đây được xem là hai "gọng kìm" hợp lực để thúc đẩy nguồn cung, qua đó giảm giá nhà.

Trong lúc chờ đợi ý tưởng nêu trên thành hiện thực thì một trong những giải pháp căn cơ các bộ, ngành hữu quan phải tập trung giải quyết cho được đó là rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp và xem xét lại mức thu tiền sử dụng đất bổ sung (theo Nghị định 291, mức thu là 3,6%/năm). Bởi vì, việc kéo dài thời gian (có khi vô thời hạn) đối với các dự án nhà ở đã làm tăng chi phí rất lớn; bên cạnh đó, việc đóng thêm tiền sử dụng đất cho khoảng thời gian kéo dài - mà không phải do lỗi của doanh nghiệp - là phi lý! Tất cả các khoản tăng này đều cộng dồn vào giá bán, người mua phải chịu cả, thế thì giá nhà làm sao giảm?!

Cả nước có 1.114 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai, với khoảng 529.000 căn. Số dự án nhà ở bị "treo" do rào cản thủ tục hành chính khá nhiều, gây lãng phí vô kể và hệ lụy rất xấu: Nhà nước mất nguồn thu; chủ đầu tư không bán được hàng, thua lỗ và có nguy cơ phá sản; ngân hàng ôm nợ xấu; hệ thống nhà thầu và lao động mất việc; người mua không có giấy chủ quyền… 

Tin liên quan

TP HCM: Tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở

TP HCM: Tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở

(NLĐO) - UBND TP HCM giao nhiệm vụ cho hàng loạt sở, ngành để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở.

TPHCM: Giải pháp tránh giá nhà lên cao

(NLĐO) - Việc áp dụng giá đất cụ thể hay bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất sẽ ảnh hưởng đến giá nhà.

Xây dựng cơ chế thí điểm để giảm giá nhà

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, việc chỉ định chủ đầu tư cùng với giao đất bằng bảng giá đất sẽ giúp giảm giá nhà

giá nhà Giá chung cư chung cư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo