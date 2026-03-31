Giằng co trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3

Sắc xanh lan tỏa nhưng dòng tiền dè dặt

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3, thị trường ghi nhận sự giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi lực cầu xuất hiện vào cuối phiên giúp các chỉ số chính đồng loạt đóng cửa trên mốc tham chiếu.

Cụ thể, VN-Index, chỉ số chính của thị trường tăng 11,95 điểm (tương đương 0,72%), vươn lên mốc 1.674,49 điểm. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 sắm vai "đầu tàu" khi bứt phá 17,67 điểm (+0,98%) lên 1.829,59 điểm. Niềm vui cũng xuất hiện trên sàn Hà Nội khi HNX-Index nhích nhẹ 0,39 điểm lên 250,98 điểm, và UPCoM-Index tăng 1,68 điểm lên 126,49 điểm.

Độ rộng thị trường ghi nhận sự giằng co vô cùng cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trên sàn HoSE, số mã tăng và giảm rượt đuổi nhau sát sao với 179 mã xanh, 56 mã tham chiếu và 144 mã đỏ. Mặc dù điểm số phục hồi tích cực, thanh khoản thị trường lại chưa cho thấy sự đồng thuận.

Tổng giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ nhích nhẹ, đạt hơn 23.882 tỉ đồng với khoảng 776 triệu cổ phiếu được sang tay. Khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp phản ánh rõ nét tâm lý phòng thủ, dè dặt của phần đông nhà đầu tư sau chuỗi ngày thị trường liên tục "tàu lượn".

Bảng điện tử chứng kiến sự phân hóa cực kỳ mạnh mẽ giữa các nhóm ngành. Tâm điểm thu hút dòng tiền hướng về nhóm dịch vụ tài chính (chứng khoán) và công nghệ. Cổ phiếu FTS rực rỡ trong sắc tím kịch trần (+7%), theo sau là BSI tăng vọt 6,9%, VDS tăng 3,6% và CTS tăng 3,2%.

Tại nhóm VN30, nỗ lực gánh vác điểm số thuộc về "ông lớn" Vingroup khi VIC bứt phá 4,2%. Các trụ cột ngân hàng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ nhịp với MBB tăng 2,7%, VPB tăng 2,3% và TPB tăng 2,2%. Nhóm bBất động sản cũng ghi nhận vài điểm sáng rải rác như TCH (+6,4%), DPG (+4,6%) hay NVL (+2,2%).

Ở chiều ngược lại, trái với kỳ vọng của nhiều người, nhóm năng lượng và du khí lại trở thành gánh nặng lớn nhất kéo ghì thị trường. Chỉ số ngành năng lượng lao dốc hơn 4,1%. Hàng loạt mã dầu khí đầu ngành chìm trong sắc đỏ: PVS giảm 4,4%, PVD giảm 3,9%, GAS mất 3,1% và PLX giảm 2,4%. Cổ phiếu GVR thuộc nhóm VN30 cũng ghi nhận mức sụt giảm khá sâu 4,2%.

Phiên này, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng với giá trị lên tới 849,32 tỉ đồng (mua vào 2.619,38 tỉ nhưng xả hàng tới 3.468,7 tỉ). Đây à chuỗi 10 phiên liên tiếp khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng không ngừng nghỉ.

Tâm điểm bán ròng trong phiên cuối tháng nhắm thẳng vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị rút vốn "khủng" hơn 530,73 tỉ đồng. Các trụ cột như BSR (-122,92 tỉ), HDB (-86,19 tỉ) hay VCB (-81,63 tỉ) cũng chịu sức ép nặng nề. Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại chỉ giải ngân dè dặt, mang tính "đãi cát tìm vàng" vào một vài điểm sáng hiếm hoi như VIC (+72,02 tỉ), FPT (+63,72 tỉ) hay TCH (+62,08 tỉ).

Nhìn lại tháng 3 "giông bão" Dù khép lại ngày 31-3 bằng sắc xanh nhưng nhìn lại toàn cảnh bức tranh tháng 3, giới đầu tư chứng khoán trong nước vừa trải qua một giai đoạn tổn thất nặng nề. So với mức đóng cửa đầy hưng phấn ở mốc 1.880 điểm của phiên cuối tháng 2, VN-Index hiện tại chỉ còn 1.674,49 điểm. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng, thị trường đã "bốc hơi" hơn 200 điểm. Sự lao dốc không phanh này đã đẩy hàng loạt mã cổ phiếu từ đỉnh cao rơi xuống vùng giá chiết khấu cực kỳ sâu, khiến tài khoản của nhiều nhà đầu tư bốc hơi nhanh chóng. Nguyên nhân cốt lõi không hoàn toàn nằm ở nội tại doanh nghiệp mà đến từ sức ép vĩ mô toàn cầu. Tình hình chiến sự tại Trung Đông liên tục leo thang và kéo dài suốt tháng qua đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về chuỗi cung ứng. Nguồn cung khan hiếm đẩy giá dầu thô leo thang, từ đó thổi bùng rủi ro lạm phát quay trở lại. Trong bối cảnh đó, dòng tiền đầu tư toàn cầu có xu hướng tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán để tìm nơi trú ẩn an toàn.



