Văn hóa - Văn nghệ

Thanh Ngân, Nguyễn Văn Khởi, Mỹ Hằng hội ngộ trong vở "Cung đàn nước mắt"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Thông tin vở diễn "Cung đàn nước mắt" sẽ tái diễn với phiên bản mới do đạo diễn Lê Trung Thảo dàn dựng đã thu hút sự chú ý


Thanh Ngân, Nguyễn Văn Khởi, Mỹ Hằng hội ngộ trong vở "Cung đàn nước mắt" - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia vở "Cung đàn nước mắt"

Tối 9-5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Đoàn 1 sẽ chính thức công diễn vở cải lương tâm lý xã hội "Cung đàn nước mắt". Tác phẩm được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong dòng kịch bản khai thác đời sống đương đại, nơi những lựa chọn cá nhân đặt con người vào thử thách đạo lý.

Lực lượng sáng tạo – biểu diễn

Đây là kịch bản của tác giả Huỳnh Anh, lần này đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo dàn dựng. Dàn nghệ sĩ tham gia gồm: NSND Thanh Ngân (Út Lượm), NSND Mỹ Hằng (Tám Ú), nghệ sĩ Thy Phương (bà Bầu Thái), nghệ sĩ Kim Luận (Hà Phương), NSƯT Võ Thành Phê (Trường Giang), Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi (Thành), Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Thanh Toàn (Lão Chung), nghệ sĩ Đoàn Minh (Hoàng Sơn), cùng danh hài Dũng Nhí (Nhẫn) và nhiều diễn viên khác. Trợ lý đạo diễn: nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Âm nhạc: Thái Dũng. Cổ nhạc: NSƯT Hoàng Tiên, Minh Hiền, Tấn Đức, Huỳnh Tiến.

Thông điệp "Cung đàn nước mắt" kể về một cô gái trẻ rời bỏ quá khứ nghèo khó để chạy theo ánh hào quang, từ đó đánh mất điểm tựa tinh thần và chối bỏ người ông từng nuôi dưỡng mình nơi gầm cầu Cá Rô.

Khi biến cố xảy ra, ký ức trở lại, buộc nhân vật đối diện với sai lầm và khao khát được tha thứ. Tác phẩm đặt con người vào ranh giới giữa danh vọng và cội nguồn, từ đó làm nổi bật giá trị bền vững của tình thân.

Thanh Ngân, Nguyễn Văn Khởi, Mỹ Hằng hội ngộ trong vở "Cung đàn nước mắt" - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi

Lê Trung Thảo tập trung khai thác sắc độ bi kịch và cảm xúc sân khấu

Vở "Cung đàn nước mắt" mang đậm chất bi kịch, xoáy sâu vào những tréo ngoe của số phận và những mất mát khó hàn gắn.

Nhiều lớp diễn được xây dựng với cao trào cảm xúc, thường lấy đi nước mắt khán giả bằng những tình huống éo le, những mảnh đời bất hạnh.

Cấu trúc tâm lý được triển khai theo chiều sâu, hướng đến việc khắc họa phẩm giá con người trong hoàn cảnh nghèo khó và những xáo trộn của đời sống hiện đại.

Giọng ca – diễn xuất tạo điểm nhấn

Sự kết hợp giữa lớp nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ hứa hẹn tạo nên hiệu ứng cộng hưởng đáng kể. Những câu vọng cổ được xử lý bằng kỹ thuật ca diễn giàu nội lực, mang lại cảm giác xé lòng, chạm trực tiếp vào cảm xúc người xem.

"Từng nhân vật sẽ được định hình rõ nét qua giọng ca và biểu cảm, giúp câu chuyện giữ được độ lắng cần thiết" – Đạo diễn Lê Trung Thảo chia sẻ.

Thanh Ngân, Nguyễn Văn Khởi, Mỹ Hằng hội ngộ trong vở "Cung đàn nước mắt" - Ảnh 3.

Đạo diễn - NSƯT Lê Trung Thảo

Hoài niệm và giá trị gìn giữ

Vở diễn sẽ gợi lại không khí của sân khấu cải lương truyền thống, từ cách kể, những làn điệu âm nhạc đến cách xây dựng mảng miếng vở diễn. Cảm giác hoài niệm sẽ được khơi dậy, đi cùng sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa dân tộc mà nhà hát đang nỗ lực gìn giữ trong đời sống đương đại hôm nay. 

Đạo diễn Lê Trung Thảo chia sẻ: "Chúng tôi không tìm cách làm lớn câu chuyện bằng kỹ thuật dàn dựng, mà đi vào chiều sâu tâm lý. Điều tôi mong là khán giả nhìn thấy chính mình trong từng lựa chọn của nhân vật, để từ đó tự đặt câu hỏi về cách sống và cách quay về".

Anh cho biết thêm, ngay sau những ngày lễ, toàn bộ ê-kíp đã bước vào giai đoạn tập dợt liên tục từ 9 giờ sáng đến 17 giờ mỗi ngày để kịp tiến độ ra mắt. "Đây là kịch bản tôi rất tâm đắc. Một câu chuyện đầy nước mắt, theo hành trình của cô gái trẻ lạc loài giữa hào quang và cám dỗ, để rồi day dứt nhớ về quá khứ nơi gầm cầu Cá Rô cùng người ông mà cô từng chối bỏ. Vở diễn đi sâu vào những dằn xé nội tâm, những lựa chọn sai lầm, qua đó nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của tình thân và ý thức của người nghệ sĩ trong việc trân quý, gìn giữ truyền thống dân tộc".

Vở "Cung đàn nước mắt" hứa hẹn mang đến trải nghiệm cảm xúc sâu lắng, nơi mỗi người có thể tìm thấy sự đồng cảm và một khoảng lặng để nhìn lại chính mình.

