Văn hóa - Văn nghệ

Mùa phim rạp dịp lễ 30-4 và 1-5: Người thắng kẻ thua, nhưng sức hút là thật

Minh Khuê

Theo Box Office Vietnam, đến trưa 4-5, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã đạt hơn 177 tỉ đồng

Trong mùa phim rạp dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, thị trường chào đón 4 phim Việt gồm: "Heo năm móng" của đạo diễn Lưu Thành Luân, "Anh Hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo, "Đại tiệc trăng máu 8" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh. Các phim này đều chính thức ra rạp từ ngày 24-4.

Trước đó, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã ra rạp từ 18 giờ ngày 16-4. Theo Box Office Vietnam, đến trưa 4-5, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã đạt hơn 177 tỉ đồng. Phim kinh dị "Heo năm móng" thu về hơn 91 tỉ đồng. Cả 2 phim thay phiên nhau giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Các phim Việt còn lại lần lượt xếp sau có "Anh Hùng" thu về hơn 36 tỉ đồng, phim "Đại tiệc trăng máu 8" hơn 29 tỉ đồng, phim "Trùm Sò" hơn 13 tỉ đồng. Như vậy, ngoài "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" và "Heo năm móng" có lợi nhuận, cả 3 phim Việt còn lại đối mặt nguy cơ thua lỗ nếu không thể bứt phá doanh thu giai đoạn "hậu lễ".

Người thắng kẻ thua, nhưng sức hút là thật - Ảnh 1.

Ê-kíp phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” giao lưu cùng khán giả. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Số liệu từ Box Office Vietnam cho thấy tổng doanh thu của các bộ phim ra mắt trong dịp lễ từ ngày 24-4 đến 3-5 đạt 279,6 tỉ đồng. Con số này giảm 15% so với mức 328 tỉ đồng ghi nhận vào năm 2025. Tuy nhiên, nếu tính cả doanh thu của phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vượt mốc 100 tỉ đồng đạt được trước ngày 24-4, thì tổng doanh thu sẽ tăng lên đáng kể và có thể vượt qua thành tích của năm trước.

Những người trong cuộc cho rằng xét tổng thể, lượng khán giả đến rạp thưởng thức điện ảnh không có dấu hiệu sụt giảm. Thực tế, số lượng người xem có xu hướng tăng. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách phân bổ khán giả: họ xem phim trải đều trong suốt 10 ngày lễ, thưởng thức nhiều tác phẩm khác nhau. Điều này dẫn đến cảm giác doanh số mỗi ngày, hoặc doanh thu của từng bộ phim riêng lẻ, có phần thấp hơn so với năm 2025, khi mà chỉ tập trung vào một vài phim bom tấn.

Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, nhìn nhận khi thị trường có nhiều phim, khán giả sẽ có thêm sự lựa chọn, tạo nên một môi trường sôi động, thu hút người xem đến rạp đông đảo hơn. Nếu không thích phim này, họ có thể chọn phim khác. Điều này buộc các nhà làm phim phải không ngừng nỗ lực, sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khán giả.

Theo các nhà chuyên môn, sự gia tăng về lượng khán giả, cho thấy nhu cầu thưởng thức điện ảnh của người Việt vẫn luôn hiện hữu. Các nhà làm phim cần nắm bắt xu hướng này, không chỉ tập trung vào chất lượng nội dung mà còn cả chiến lược phát hành, quảng bá để tối ưu hóa doanh thu và khẳng định vị thế trên thị trường ngày càng cạnh tranh.

