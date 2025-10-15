NSND Giang Mạnh Hà: "Kịch bản là gốc rễ để sân khấu chinh phục khán giả"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Giang Mạnh Hà: "Kịch bản là gốc rễ để sân khấu chinh phục khán giả"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - NSND Mạnh Hà lắng nghe, nhận xét và phân tích thấu đáo nhằm nâng tầm chất lượng kịch bản sân khấu năm 2025

NSND Giang Mạnh Hà: "Kịch bản là gốc rễ để sân khấu chinh phục khán giả" - Ảnh 1.

NSND Giang Mạnh Hà - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Sau hơn một tuần làm việc sôi nổi tại Trại sáng tác kịch bản sân khấu do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, các tác giả từ khắp mọi miền đã có dịp trao đổi thẳng thắn, nhìn nhận rõ hơn về thực trạng và hướng phát triển của sân khấu đương đại. 

NSND Giang Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hội – chia sẻ nhiều suy ngẫm sâu sắc về nghề và con đường đổi mới sân khấu hôm nay.

"Nghệ thuật không thể nóng vội – quý là dám gieo hạt sáng tạo"

. PV: Ông đánh giá thế nào về trại sáng tác năm nay?

- NSND Giang Mạnh Hà: Đây là một trại sáng tác thực chất. Các tác giả không chỉ trình bày kịch bản mà dám "nói thẳng, nói thật" về những vấn đề của nghề. Từ đó, chúng tôi có cơ sở tổ chức những hội thảo, lớp bồi dưỡng chuyên đề để nuôi dưỡng nguồn lực sáng tác sân khấu.

Trước hết, cho phép tôi chia sẻ đôi điều từ tâm tình nghề nghiệp. Chúng ta gặp nhau ở đây không chỉ để góp ý, mà còn để cùng vun đắp cho "nghiệp sân khấu" – điều thiêng liêng gắn bó cả đời. 

Một số tác giả trẻ đã mạnh dạn thử nghiệm, như Trần Kim Khôi – người dám tìm lối viết mới, cách xử lý kịch tính khác biệt. Dù kết quả mới chỉ là "mầm non", nhưng đó chính là những hạt giống quý của sáng tạo. 

15 kịch bản tham gia trại gồm: "Trái tim của sói" (tác giả Nguyễn Thu Phương), "Quà từ đất liền" (Trần Kim Khôij; "Nhẫn Mu-Ta - Hơn cả tình yêu" (Mai Văn Thành); "Chiến binh lửa" (Tăng Hoàng Thuận); "Truyền ngôi" (Phạm Văn Đằng); "Bình Tây Nhị Lang nguyên soái (Trần Mỹ Dung); "Đỉnh thác hang beo" (Trần Thị Hồng Yến); "Nguyễn An Ninh" (Nguyễn Toàn Thắng"; "Hạt gạo vẫn nở mùa xuân" (Vũ Thu Phong);

NSND Giang Mạnh Hà: "Kịch bản là gốc rễ để sân khấu chinh phục khán giả" - Ảnh 2.

NSND Giang Mạnh Hà (ngồi) và các tác giả tham gia Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo

"Sức mạnh lớn hay điều kỳ diệu nhỏ" (Nguyễn Thị Minh Nguyệt); "Đào Liễu" (NSND Lan Hương); "Người đi qua chiến tranh" (Ngọc Trúc); "Chị em gái" (Lê Thu Hạnh); "Hồn tử sĩ" (Bùi Hồng Quế); "Hoa đồng nội" (Trương Minh Thuận). 

Trong đó có 2 kịch bản cải lương, 3 kịch bản thiếu nhi, 3 kịch bản về đời sống đương đại. Các kịch bản còn lại đều hướng đến những vấn đề về thân phận con người trong đời sống; những số phận đi qua chiến tranh và những góc nhìn của con người đương đại về các nhân vật lịch sử, anh hùng cách mạng đã cống hiến cả đời cho Tổ quốc.

. Có ý kiến cho rằng sân khấu đang khủng hoảng vì thiếu kịch bản hay. Ông nghĩ sao?

- Hoàn toàn đúng. Kịch bản là cái gốc. Không có "chất bột" tốt thì đạo diễn, diễn viên khó "gột nên hồ". Nhiều tác giả hiện nay viết trong sự cô lập, thiếu cập nhật thực tế, xa rời khán giả. Muốn sân khấu sống được, tác phẩm phải thấm đẫm hơi thở đời sống, chạm đến trái tim người xem.

"TP Hồ Chí Minh – điểm sáng năng động của sân khấu Việt Nam"

-. Ông đánh giá thế nào về vị thế của sân khấu TP Hồ Chí Minh trong đời sống sân khấu hiện nay?

- TP Hồ Chí Minh là điểm sáng năng động của sân khấu cả nước. Nghệ sĩ của TP không ngừng thử nghiệm. Năm 2025, sân khấu TP đã dàn dựng nhiều tác phẩm chính luận tạo dấu ấn độc đáo và thu hút đông khán giả. Đó là biểu hiện của sự sáng tạo, tự tìm khán giả và chủ động đối thoại của các sân khấu xã hội hoá. 

Sân khấu Việt Nam bên cạnh sự thử nghiệm. Phải giữ dòng chủ lưu chính thống đó là chính kịch, chính luận, lịch sử, và những đề tài về dân tộc, con người Việt Nam. Đây là mạch nguồn mang bản sắc và chiều sâu tư tưởng, không thể để mai một.

NSND Giang Mạnh Hà: "Kịch bản là gốc rễ để sân khấu chinh phục khán giả" - Ảnh 3.

Từ trái sang: tác giả trẻ Trương Minh Thuận (Cổ Chiên), Nguyễn Thu Phương, Vũ Thu Phong, NSND Giang Mạnh Hà và tác giả Hồng Yến

. Liệu việc giữ dòng chính kịch có khiến sân khấu xa rời khán giả trẻ?

-  Không hề. Tôi từng hỗ trợ NSND Hoàng Yến tại TP HCM duy trì sân khấu chính kịch lịch sử biểu diễn tại các trường học, các doanh trại quân đội, có suất diễn thu hút tới hàng ngàn khán giả, phần lớn là sinh viên và chiến sĩ. 

Họ say mê, vỗ tay từ đầu đến cuối vở kịch. Điều đó chứng minh rằng nếu làm tử tế, chính kịch vẫn sống khỏe và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

. Theo ông, điều cấp thiết nhất hiện nay để tạo nguồn lực cho sân khấu phát triển là gì?

- Chúng tôi sẽ bàn kỹ với NSND Trịnh Thúy Mùi – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và TS Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch Hội để ban hành nghị quyết Ban Thường vụ, tập trung vào ba hướng: Tổ chức các trại sáng tác chuyên; Kết nối sáng tác – dàn dựng – công diễn – tuyên truyền để kịch bản thực sự được đưa lên sàn diễn; Khuyến khích xã hội hóa sáng tạo, song song với việc giữ vững dòng chủ lưu chính kịch. Đồng thời, Hội sẽ tổ chức lớp tập huấn cho tác giả, đạo diễn, lực lượng lý luận phê bình trẻ để xây dựng đội ngũ kế thừa có tri thức và bản lĩnh nghề nghiệp.

NSND Giang Mạnh Hà: "Kịch bản là gốc rễ để sân khấu chinh phục khán giả" - Ảnh 4.

NSND Giang Mạnh Hà trao đổi với các tác giả

Giang Mạnh Hà - "Tôi tin vào thế hệ trẻ"

. Ông đặt kỳ vọng gì ở lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay

-  Tôi luôn đặt niềm tin vào họ. Chỉ cần được tạo điều kiện, được khơi gợi khát vọng, họ sẽ làm nên điều bất ngờ. Sân khấu sẽ sáng đèn thu hút công chúng bằng những câu chuyện chân thật, nhân văn, có chiều sâu tư tưởng. Chỉ khi nào nghệ thuật vừa hiện đại, vừa giữ được căn cốt truyền thống khi ấy, sân khấu mới thực sự sống trong lòng dân tộc.

Trại sáng tác sân khấu tổ chức từ ngày 10 đến 17-10 tại Tam Đảo, Phú Thọ, ngoài công việc phân tích các ưu điểm, hạn chế của 15 tác phẩm tham dự trại với kỳ vọng tìm ra những kịch bản hay, cung cấp cho các đơn vị nghệ thuật cả nước, trong khuôn khổ trại còn tổ chức những buổi trao đổi, hội thảo nhằm tìm ra những giải pháp cho điểm nghẽn hiện nay đó là sân khấu thiếu và yếu về đề tài đương đại. 

Thành công của trại chính là năm nay có nhiều tác giả trẻ tham dự và trao đổi thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao dành cho sứ mệnh sáng tác hướng đến công chúng yêu sân khấu Nước nhà.

"Nghệ thuật sân khấu sống được là nhờ khán giả. Tác giả, đạo diễn đều phải có đạo đức nghề nghiệp và ý thức dấn thân. Chỉ khi ấy, sân khấu mới giữ được dòng chủ lưu và bắt kịp nhịp sống đương đại"- NSND Giang Mạnh Hà nhấn mạnh.


Tin liên quan

NSND Giang Mạnh Hà: Ươm mầm cho tác giả trẻ là trọng trách của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

NSND Giang Mạnh Hà: Ươm mầm cho tác giả trẻ là trọng trách của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

(NLĐO) - Hai tác giả trẻ Phạm Văn Đằng và Trương Minh Thuận góp thêm sắc màu mới cho sân khấu truyền thống

NSND Giang Mạnh Hà dốc sức với chương trình đặc biệt về hình tượng Bác Hồ

(NLĐO) - Đạo diễn Giang Mạnh Hà cho rằng, tầm quan trọng của việc đưa lên sân khấu hình tượng Bác là cách để công chúng tiếp nhận "những bài học đạo đức sống động, sâu sắc và thiết thực" từ cuộc đời của Người.

Giang Mạnh Hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo