Giáng sinh 2025: Bethlehem hồi sinh và thông điệp hy vọng của Giáo hoàng Leo XIV

Năm nay, không khí Giáng sinh đã quay trở lại với sự xuất hiện của cây thông Noel khổng lồ, thay thế cho hình ảnh hang đá giữa đống đổ nát của mùa trước.

Tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV (vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên) đã chủ trì Thánh lễ đêm đầu tiên của mình, gửi gắm thông điệp về sự hy vọng và sức mạnh của đức tin trước những đau khổ của người nghèo.

Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã khởi động các hoạt động lễ hội năm nay bằng cuộc rước truyền thống từ Jerusalem đến Bethlehem, cùng lời kêu gọi về "một mùa Giáng sinh ngập tràn ánh sáng".

Khi tiến vào Quảng trường Máng cỏ, Hồng y Pizzaballa chia sẻ rằng ông mang theo lời chào từ cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé tại Gaza, nơi ông vừa chủ trì một Thánh lễ trước Giáng sinh vào cuối tuần vừa qua. Giữa cảnh tàn phá hoang tàn, ông vẫn nhìn thấy một khát vọng tái thiết mãnh liệt.

Thượng phụ Công giáo Latin Pierbattista Pizzaballa tiến vào Nhà thờ Giáng sinh vào đêm Giáng sinh tại thành phố Bethlehem, Bờ Tây. Ảnh: AP

Thượng phụ Công giáo Latin Pierbattista Pizzaballa được cộng đồng địa phương đón tiếp khi ông băng qua một trạm kiểm soát quân sự của Israel từ Jerusalem để tiến về Bethlehem thuộc Bờ Tây. Sự kiện diễn ra vào ngày 24-12-2025, trước thềm lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Giáng sinh - nơi Chúa Jesus ra đời. Ảnh: AP

Dù không khí lễ hội đã trở lại, sức ép từ giao tranh tại Bờ Tây vẫn còn rất nặng nề.

Tại Bethlehem, nơi 80% cư dân sống nhờ du lịch, tỉ lệ thất nghiệp đã tăng vọt từ 14% lên mức 65%. Đa số người tham gia lễ hội là dân địa phương, trong khi lượng khách quốc tế vẫn còn rất ít ỏi.

Tuy nhiên, những tia hy vọng về việc hồi phục cuộc sống bình thường đã bắt đầu xuất hiện.

Đội trống diễu hành về phía Quảng trường Máng cỏ, gần Nhà thờ Giáng sinh vào đêm Giáng sinh tại TP Bethlehem, Bờ Tây, ngày 24-12. Ảnh: AP

Các tín đồ Kitô giáo Palestine tham dự Thánh lễ đêm Giáng sinh ở Nhà thờ Thánh Gia, TP Gaza, ngày 24-12. Ảnh: AP

Gia đình hướng dẫn viên Georgette Jackaman chia sẻ với hãng tin AP niềm vui khi các con nhỏ của họ lần đầu được trải nghiệm một lễ Giáng sinh thực sự. Trong thời gian xảy ra xung đột, họ phải lập trang web bán đồ thủ công để hỗ trợ những người mất sinh kế.

Giáo hoàng Leo XIV chủ trì Thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican, ngày 24-12. Ảnh: AP

Đoàn rước của các giáo sĩ Công giáo bên cạnh Nhà thờ Giáng sinh vào đêm Giáng sinh tại TP Bethlehem, Bờ Tây, ngày 24-12. Ảnh: AP

Trong khi đó, Mona Riewer, một du khách từ Pháp, đã bất chấp những lời cảnh báo an ninh để đến đây nhằm thấu hiểu nỗi đau của người dân địa phương. Cô cảm nhận sâu sắc rằng Giáng sinh chính là biểu tượng của hy vọng giữa nghịch cảnh tăm tối.

Mặc dù lệnh ngừng bắn tại Gaza đã có hiệu lực từ tháng 10, nhưng tình hình an ninh tại phần lớn khu vực Bờ Tây vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ.

Một số hình ảnh mừng Giáng sinh trên khắp thế giới.

Một người trong trang phục linh vật gấu Bắc Cực đi thang máy trong giờ nghỉ giải lao vào đêm Giáng sinh tại Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 24-12. Ảnh: AP

Các tín đồ Cơ đốc giáo tham dự buổi cầu nguyện vào đêm Giáng sinh tại Nhà thờ Thánh Mary ở Yangon - Myanmar. Ảnh: AP

Người dân cầm nến điện tử và hát trong buổi lễ đêm Giáng sinh tại sân vận động Indonesia Arena ở Jakarta - Indonesia ngày 24-12. Ảnh: AP





Trẻ em đón mừng đêm Giáng sinh tại làng Alma al-Shaab ở biên giới phía Nam Lebanon, gần biên giới Israel, ngày 24-12. Ảnh: AP