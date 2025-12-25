Giáng sinh 2025: Bethlehem hồi sinh và thông điệp hy vọng của Giáo hoàng Leo XIV

Năm nay, không khí Giáng sinh đã quay trở lại với sự xuất hiện của cây thông Noel khổng lồ, thay thế cho hình ảnh hang đá giữa đống đổ nát của mùa trước.
Tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV (vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên) đã chủ trì Thánh lễ đêm đầu tiên của mình, gửi gắm thông điệp về sự hy vọng và sức mạnh của đức tin trước những đau khổ của người nghèo.
Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã khởi động các hoạt động lễ hội năm nay bằng cuộc rước truyền thống từ Jerusalem đến Bethlehem, cùng lời kêu gọi về "một mùa Giáng sinh ngập tràn ánh sáng".
Khi tiến vào Quảng trường Máng cỏ, Hồng y Pizzaballa chia sẻ rằng ông mang theo lời chào từ cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé tại Gaza, nơi ông vừa chủ trì một Thánh lễ trước Giáng sinh vào cuối tuần vừa qua. Giữa cảnh tàn phá hoang tàn, ông vẫn nhìn thấy một khát vọng tái thiết mãnh liệt.
Dù không khí lễ hội đã trở lại, sức ép từ giao tranh tại Bờ Tây vẫn còn rất nặng nề.
Tại Bethlehem, nơi 80% cư dân sống nhờ du lịch, tỉ lệ thất nghiệp đã tăng vọt từ 14% lên mức 65%. Đa số người tham gia lễ hội là dân địa phương, trong khi lượng khách quốc tế vẫn còn rất ít ỏi.
Tuy nhiên, những tia hy vọng về việc hồi phục cuộc sống bình thường đã bắt đầu xuất hiện.
Gia đình hướng dẫn viên Georgette Jackaman chia sẻ với hãng tin AP niềm vui khi các con nhỏ của họ lần đầu được trải nghiệm một lễ Giáng sinh thực sự. Trong thời gian xảy ra xung đột, họ phải lập trang web bán đồ thủ công để hỗ trợ những người mất sinh kế.
Trong khi đó, Mona Riewer, một du khách từ Pháp, đã bất chấp những lời cảnh báo an ninh để đến đây nhằm thấu hiểu nỗi đau của người dân địa phương. Cô cảm nhận sâu sắc rằng Giáng sinh chính là biểu tượng của hy vọng giữa nghịch cảnh tăm tối.
Mặc dù lệnh ngừng bắn tại Gaza đã có hiệu lực từ tháng 10, nhưng tình hình an ninh tại phần lớn khu vực Bờ Tây vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ.
Một số hình ảnh mừng Giáng sinh trên khắp thế giới.
