"Tuyết rơi" tại nhiều nơi ở TPHCM trong đêm Giáng sinh

Tối qua, 24-12, những "cơn mưa tuyết" bất ngờ đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, trẻ em và các gia đình tranh nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp đêm Noel.

Theo ghi nhận, nhiều quán cà phê trang trí theo chủ đề Giáng sinh đã chủ động phun tuyết theo khung giờ cao điểm. Do đó, các quán cà phê có "điểm nhấn" trang trí mùa Giáng sinh đã trở thành một trong điểm check-in đêm Noel. Có những nơi kín chỗ từ sớm bởi đông đảo khách đến "săn cảnh tuyết rơi".

Đông đảo bạn trẻ thích thú với việc "săn tuyết rơi" tại các quán cà phê mùa Giáng sinh.

Nhân viên một quán cà phê tại phường Diên Hồng cho biết, việc phun "tuyết nhân tạo" tại quán sẽ được diễn ra theo từng đợt ngắn (mỗi đợt phun khoảng 10 đến 15 phút, khoảng cách giữa các đợt khoảng 30 phút) để tránh máy phun bị nóng nhằm đảm bảo an toàn và tạo điểm nhấn cho khách trong đêm Noel.

Bạn trẻ chụp ảnh cùng "tuyết nhân tạo" tại các quán cà phê.

Một số nhà thờ, giáo xứ và xóm đạo trên địa bàn thành phố cũng tổ chức phun "tuyết nhân tạo" kết hợp cùng ánh đèn trang trí, hang đá và cây thông Noel tạo nên không gian lung linh, huyền ảo.

Điển hình như Giáo xứ Tân Đức (phường Phước Long, TPHCM), Nhà thờ giáo xứ Đức mẹ vô nhiễm (phường Gia Định), Xóm đạo lớn nhất TPHCM (phường Bình Đông)...

Chụp ảnh dưới những bọt tuyết trắng, có người còn ví von cảm giác như đang "đón Noel ở châu Âu" ngay giữa lòng thành phố.

Em bé thích thú khi thấy "tuyết rơi" tại Giáo xứ Tân Đức (phường Phước Long, TPHCM).

Thiếu nhi vui chơi cùng bọt tuyết bay phấp phới.

Các em chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình, bạn bè dưới nền "tuyết rơi".

Nhiều người thích thú đến Giáo xứ chụp ảnh cùng "tuyết".

Tại các khu vực nhà thờ, giáo xứ, xóm đạo, lượng người đổ về vừa để tham dự thánh lễ, vừa để tham quan, chụp ảnh bắt đầu tập trung từ chiều và càng đổ về đông hơn khi càng về tối. Nhiều bạn trẻ diện trang phục theo phong cách mùa đông phù hợp "bắt trọn" khoảnh khắc "tuyết rơi" trong từng khung ảnh. Nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con nhỏ đến vui chơi dịp lễ, trải nghiệm một không khí Giáng sinh có phần khác lạ.

Nhiều nhà thờ, Giáo xứ, xóm đạo tại TPHCM đã phun "tuyết nhân tạo" trong đêm Giáng sinh thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh.

Giữa dòng người tấp nập, tiếng nhạc Giáng sinh vang khắp nơi cùng những bông tuyết nhân tạo bay trong ánh đèn đã góp phần tạo nên một đêm Noel rộn ràng, ấm áp. Dù chỉ là "tuyết nhân tạo" nhưng với nhiều người, đó vẫn là một trải nghiệm thú vị để mùa Giáng sinh năm nay thêm phần đáng nhớ.

Bên cạnh "tuyết nhân tạo", một cửa hàng trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TPHCM) còn phun bong bóng khói thu hút nhiều em nhỏ ghé lại chơi đùa.

Các em nhỏ thích thú chụp ảnh cùng bong bóng khói.

Các tuyến đường quanh khu vực nhà thờ, đặc biệt là đường Phạm Thế Hiển, chật kín dòng người dạo chơi, tham quan và ghi lại khoảnh khắc mùa lễ hội. Tại Nhà thờ Bình Thái, thánh lễ Giáng sinh diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Tại nhà thờ Bình Thái (phường Bình Đông), Không khí trang nghiêm bao trùm thánh đường trong đêm Giáng sinh, khi tiếng thánh ca vang lên và những lời cầu nguyện lặng lẽ được gửi trao. Các giáo dân gửi lời cầu nguyện đến Chúa đêm Giáng sinh. Bên ngoài nhà thờ, dọc các tuyến đường, hàng loạt tiểu cảnh Giáng sinh được người dân và giáo xứ đầu tư công phu với hang đá, cây thông, đèn trang trí lung linh. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi tham quan, chụp ảnh. Trẻ em háo hức trước những mô hình Giáng sinh rực rỡ, trong khi người lớn thong thả dạo bước, tận hưởng không khí lễ hội hiếm hoi trong năm. Các tiểu cảnh Giáng sinh rực rỡ ánh đèn trong khuôn viên nhà thờ, góp phần tạo nên bức tranh lung linh, ấm áp giữa xóm đạo. Theo ghi nhận, dòng người nối dài trên đường Phạm Thế Hiển, tập trung đông tại các hang đá ven đường và khu vực trước nhà thờ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp kéo dài đến khuya. Những em nhỏ háo hức vui chơi bên các đài phun tuyết. Các em nhỏ chụp ảnh cùng gia đình. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết Giáng sinh là ngày lễ trọng và thiêng liêng đối với người Công giáo. Đây không chỉ là dịp mừng lễ trong đạo mà còn là thời gian để gia đình sum họp, mọi người sống chậm lại, nghĩ đến sự yêu thương, bình an và sẻ chia. Sau khi tham dự thánh lễ trong thánh đường, nhiều giáo dân tiếp tục nán lại khuôn viên nhà thờ để cầu nguyện cho các linh hồn người đã khuất. Sau khi tham dự thánh lễ trong thánh đường, nhiều giáo dân tiếp tục nán lại khuôn viên nhà thờ để cầu nguyện cho các linh hồn người đã khuất. Trước các bức tường lưu danh, họ lặng lẽ thắp nến, chắp tay đọc kinh, tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, người thân đã qua đời.



