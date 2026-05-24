Thể thao

Giang Tô đăng quang thuyết phục tại Cúp VTV9 – Bình Điền 2026

Đào Tùng - Ảnh: Phương Dung. Đông Linh

(NLĐO) – Không đòi được món nợ thất bại 1-3 vòng bảng, VTV Bình Điền Long An tiếp tục để thua 0-3 trước Giang Tô trong trận chung kết Cúp VTV9 – Bình Điền 2026.

Bất chấp sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả Tây Ninh dành cho đội chủ giải VTV Bình Điền Long An, đội bóng khách mời Giang Tô đã khẳng định sức mạnh vượt trội với chiến thắng 3-0 trong trận chung kết. Họ đăng quang thuyết phục ngôi vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền 2026.

Pha tấn công bạt chắn của các cầu thủ Giang Tô

Ngay từ những pha bóng đầu tiên, đại diện Trung Quốc cho thấy đẳng cấp của một ứng viên hàng đầu. 

Sở hữu đội hình có chiều cao trung bình lên tới gần 1,88 m cùng nền tảng thể lực sung mãn, Giang Tô nhanh chóng áp đặt thế trận bằng những pha phát bóng uy lực và khả năng chắn bóng hiệu quả. 

Bộ ba Wan Zi-yue, Fan Boning và Shi Jia-yi liên tục tỏa sáng, không chỉ khóa chặt các mũi tấn công của đối phương mà còn ghi nhiều điểm số quan trọng từ mọi vị trí trên sân.

Fan Boning là mũi tấn công nguy hiểm nhất phía Giang Tô

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An nhập cuộc đầy quyết tâm với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Các học trò của ban huấn luyện đội chủ nhà nỗ lực triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, kiên trì bám đuổi điểm số trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trà My không lách nổi hàng chắn quá khủng khiếp phía Giang Tô

Dù vậy, trước hệ thống phòng thủ kín kẽ cùng khả năng tổ chức tấn công đa dạng của Giang Tô, đội bóng Long An gặp không ít khó khăn trong việc duy trì nhịp độ thi đấu. 

Những pha chắn bóng chính xác của đại diện Trung Quốc nhiều lần khiến các đợt lên bóng của đội chủ nhà bị bẻ gãy, tạo điều kiện để đối thủ thắng hai ván đầu tiên cùng điểm số 25-17.

VTV Bình Điền Long An tưởng đã có thể giành ít nhất một ván thắng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là ở ván thứ ba khi VTV Bình Điền Long An đã tạo nên màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn và có thời điểm vươn lên dẫn trước 24-22, ngỡ đã có thể kiếm được một ván thắng, tăng thêm chút "gia vị" cho trận chung kết.

Ngoại binh Ortiz không gánh nổi trọng trách hàng công VTV Bình Điền Long An

Tuy nhiên, bản lĩnh cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã giúp Giang Tô nhanh chóng lấy lại thế trận. Đội bóng Trung Quốc duy trì sự ổn định trong khâu phòng thủ, đồng thời tận dụng hiệu quả các pha tấn công biên để vượt lên ở những thời điểm quyết định. 

Mọi hy vọng lật ngược tình thế của đội chủ nhà khép lại khi họ không thể thắng ván ba mà thua tiếp 25-27.

Giang Tô vượt qua trận chung kết cực kỳ nhàn nhã

Chiến thắng trong trận chung kết giúp Giang Tô chính thức bước lên ngôi vô địch Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 một cách xứng đáng. 

Đây là lần thứ ba, Giang Tô đăng quang tại giải sau các năm 2012, 2018. Không chỉ gây ấn tượng bằng sức mạnh thể hình, đại diện Trung Quốc còn cho thấy sự đồng đều về chuyên môn và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa các vị trí.

Giang Tô lần thứ ba đăng quang Cúp Bình Điền

Về phía VTV Bình Điền Long An, dù không thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch sau 16 năm chờ đợi, đội bóng miền Tây vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ tinh thần thi đấu kiên cường và khát vọng chiến thắng mãnh liệt. 

Hành trình vào đến trận đấu cuối cùng cùng màn trình diễn đầy cảm xúc trước đối thủ mạnh đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ, góp phần tạo nên một mùa giải thành công và giàu cảm xúc của Cúp VTV9 – Bình Điền 2026.

VTV Bình Điền Long An chỉ giành danh hiệu á quân

Hà Nội Tasco Auto về đích ở vĩ trí thứ ba

Trao các danh hiệu cá nhân

Trần Thị Thanh Thúy nhận giải VĐV xuất sắc toàn diện

Thanh Thúy và Như Quỳnh nhận giải Chủ công xuất sắc

Miss bóng chuyền Baek Chae-rim (Suwon City)

Nguyễn Lan Vy (VTV BĐLA) - VĐV mặc áo bà ba đẹp nhất

Kết quả chuyên môn:

1. Giang Tô 2. VTV Bình Điền Long An 3. Hà Nội Tasco Auto 4. LPBank Ninh Bình

5. Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 6. Gunma Green Wings 7. VietinBank 8. Suwon City

Các danh hiệu cá nhân:

+ Chủ công xuất sắc nhất: Trần Thị Thanh Thúy (VTV BĐLA), Vi Thị Như Quỳnh (HN Tasco Auto)

+ Phụ công xuất sắc nhất: Wan Zi-yue và Yang Jia (Giang Tô)

+ Chuyền hai xuất sắc nhất: Võ Thị Kim Thoa (VTV Bình Điền Long An)

+ Đối chuyền xuất sắc nhất: Zhou Yetong (Giang Tô)

+ Libero xuất sắc nhất: Nguyễn Khánh Đang (Hà Nội Tasco Auto)

+ VĐV xuất sắc toàn diện: Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An)

+ VĐV trẻ triển vọng nhất: Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin - BĐ19)

+ Miss bóng chuyền: Baek Chae-rim (Suwon City)

+ Miss bóng chuyền được yêu thích nhất trên Tiktok: Nguyễn Lan Vy (VTV BĐLA)

+ VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất: Lee Ye Dam (Suwon City)

+ VĐV trong nước mặc áo bà ba đẹp nhất: Nguyễn Lan Vy (VTV BĐLA)

