Hà Nội Tasco Auto giành hạng ba Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026

Ở trận tranh hạng ba Cúp VTV9 - Bình Điền 2026, LPBank Ninh Bình khởi đầu đầy quyết tâm và tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Tuy nhiên, Hà Nội Tasco Auto đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để lội ngược dòng giành chiến thắng 25-22 trong ván mở màn.

Ánh Thảo (5) tấn công trước dàn chắn LPBank Ninh Bình

Đà hưng phấn giúp đội bóng thủ đô thi đấu áp đảo ở ván hai. Với sự tỏa sáng của các mũi tấn công Vi Thị Như Quỳnh và Bùi Thị Ánh Thảo, Hà Nội Tasco Auto nhanh chóng tạo cách biệt trước khi khép lại ván đấu với chiến thắng 25-16.

Không chấp nhận thất bại, LPBank Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ ở ván ba. Sự hiệu quả của Kuttika cùng Nguyễn Uyên giúp đội bóng cố đô duy trì thế bám đuổi trước khi vượt lên giành chiến thắng sít sao 25-23, rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-2.

Đinh Thị Thúy (16, LPBank Ninh Bình) tấn công trên lưới

Bước vào ván bốn mang tính quyết định, hai đội tạo nên cuộc rượt đuổi điểm số hấp dẫn.

Dù LPBank Ninh Bình nhiều lần gây sức ép, Hà Nội Tasco Auto vẫn giữ được sự ổn định ở thời điểm then chốt để thắng 25-22, qua đó khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1 (25-22, 25-16, 23-25, 25-22).

Hà Nội Tasco Auto giành hạng 3 toàn giải

Chiến thắng này giúp Hà Nội Tasco Auto giành vị trí hạng ba tại Cúp VTV9 - Bình Điền lần XV năm 2026, còn LPBank Ninh Bình cán đích ở vị trí thứ tư.

Trong khi đó, ở trận tranh hạng 7, VietinBank cho thấy sự vượt trội trước Suwon City.

Đại diện Việt Nam kiểm soát thế trận trong cả ba ván đấu và lần lượt giành chiến thắng với các tỉ số 25-18, 25-19 và 25-20. Thắng chung cuộc 3-0, VietinBank xếp hạng 7 chung cuộc.

Vietinbank giành vị trí thứ 7 chung cuộc với chiến thắng trước Suwon City

Về phần mình, Suwon City dù không thể có chiến thắng trong trận đấu cuối cùng vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lần đầu tham dự giải, đặc biệt ở khả năng phát bóng, chắn bóng và tinh thần thi đấu quyết tâm. Đại diện Hàn Quốc kết thúc giải ở vị trí thứ 8 với thành tích toàn thua.