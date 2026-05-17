Giang Tô giành vé bán kết Cúp VTV9 - Bình Điền, LPBank Ninh Bình ngược dòng chiến thắng

Ngày thi đấu thứ hai của Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 tiếp tục diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu Tây Ninh với nhiều trận cầu hấp dẫn và chất lượng chuyên môn cao.



Ở trận đấu đáng chú ý nhất, Giang Tô tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Binh chủng Thông tin - BĐ 19 với tỉ số 3-1 để sớm giành vé vào bán kết.

Giang Tô (áo xanh) tấn công áp đảo

Đại diện Trung Quốc nhập cuộc đầy tự tin nhờ ưu thế vượt trội về thể hình và khả năng kiểm soát trên lưới. Những pha tấn công uy lực cùng hệ thống chắn bóng chắc chắn giúp Giang Tô nhanh chóng chiếm ưu thế trong ván đấu mở màn.

Tuy nhiên, Binh chủng Thông tin - BĐ 19 đã cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường ở ván thứ hai. Hàng thủ chơi ổn định giúp các mũi tấn công như Phương Thùy và Quỳnh Hương có nhiều cơ hội ghi điểm, qua đó đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Binh chủng Thông tin - BĐ 19 chỉ có thể giành 1 ván thắng trước Giang Tô

Bước ngoặt xuất hiện ở ván ba khi khâu chuyền một của đội bóng áo lính liên tục gặp khó trước áp lực giao bóng từ đối thủ. Tận dụng tốt cơ hội cùng phong độ nổi bật của Zhou Yetong, Giang Tô thắng cách biệt 25-16 trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 3-1 (25-18, 15-25, 25-16, 25-23) ở ván thứ tư.

Trong khi đó, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An cũng có niềm vui đầu tiên tại giải năm nay khi vượt qua VietinBank sau ba ván đấu.

Sau màn ra quân chưa như ý, đoàn quân của HLV Ngọc Hoa nhập cuộc quyết tâm và nhanh chóng áp đặt thế trận. Bộ ba Thanh Thúy, Trà My và Như Anh liên tục ghi điểm giúp đội bóng miền Tây chiếm ưu thế từ sớm.

Thanh Thúy tiếp tục giữ vai trò ghi điểm chủ lực

VietinBank thi đấu nỗ lực và có thời điểm tạo được thế trận giằng co, đặc biệt ở set ba, nhưng bản lĩnh cùng khả năng kiểm soát tốt hơn giúp VTV Bình Điền Long An bảo toàn lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc (25-17, 25-16, 25-23).

Ngoài các trụ cột, những gương mặt trẻ như libero Thảo Nguyên hay phụ công Bảo Ngọc cũng để lại nhiều tín hiệu tích cực trong màu áo đội chủ giải.

VTV Bình Điền Long An có chiến thắng đầu tay

Ở trận đấu còn lại, LPBank Ninh Bình tạo dấu ấn với màn ngược dòng thắng Suwon City (Hàn Quốc) sau bốn ván đấu.

Đại diện Hàn Quốc khởi đầu đầy khó chịu với những quả phát bóng chất lượng, liên tục gây áp lực lên khâu chuyền một của LPBank Ninh Bình để vươn lên dẫn trước 25-17 sau ván đầu tiên.

Suwon City vượt lên ở ván đầu tiên

Dẫu vậy, đội bóng cố đô nhanh chóng lấy lại thế trận ở ván hai nhờ phong độ nổi bật của Kuttika trên hàng công cùng khả năng chắn bóng hiệu quả của Lưu Thị Huệ.

LPBank Ninh Bình ngược dòng giành chiến thắng sau 4 ván

Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra ở ván ba trước khi LPBank Ninh Bình tận dụng tốt sai sót của đối thủ để thắng 25-20. Đà hưng phấn được duy trì trong ván thứ tư giúp đại diện Việt Nam hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng để có 3 điểm đầu tay tại giải đấu năm nay.