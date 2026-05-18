Thể thao

VTV Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto vào bán kết

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh, Phương Dung, Vũ Như

(NLĐO) - VTV Bình Điền Long An cùng Hà Nội Tasco Auto chính thức giành vé vào bán kết Cúp bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026.

Trận cầu tâm điểm giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 tối 17-5 đã mang đến bầu không khí sôi động tại Nhà thi đấu Tây Ninh với chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều pha bóng hấp dẫn.

Binh chủng Thông tin - BĐ 19 nhập cuộc tốt hơn và tận dụng hiệu quả những thời điểm quyết định để giành chiến thắng 25-20 trong ván đấu mở màn. Tuy nhiên, đội chủ giải cho thấy bản lĩnh đáng khen ở thời điểm khó khăn.

Ngoại binh Ortiz có trận đấu cực hay trong màu áo VTV BĐLA

Sang ván hai, VTV Bình Điền Long An tiếp tục rơi vào thế bám đuổi và tưởng chừng sẽ buông xuôi khi bị dẫn 19-22. Tuy nhiên, việc HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa thay libero Thảo Nguyên và phụ công Bảo Ngọc vào sân đã làm thay đổi cục diện. Đội chủ giải bắt kịp điểm số rồi chuỗi phát bóng hiệu quả của Nguyễn Thị Trà My đã giúp VTV BĐLA lật ngược tình thế để thắng lại 25-22, cân bằng tỉ số 1-1.

Hai siêu dự bị Thảo Nguyên và Bảo Ngọc làm thay đổi cục diện

Kịch bản nghẹt thở tiếp tục xuất hiện ở ván ba khi Thanh Thúy, Trà My cùng các đồng đội phải liên tục chống đỡ sức ép từ đối thủ. Dẫu vậy, sự tập trung đúng lúc giúp đội chủ giải thắng tiếp 25-20 để vượt lên dẫn trước.

Trà My ghi điểm hiệu quả cho VTV BĐLA

Lợi thế tinh thần sau hai ván thắng liên tiếp giúp VTV Bình Điền Long An thi đấu hưng phấn ở ván bốn. Đội bóng miền Tây duy trì thế trận ổn định để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-19, qua đó giành vé vào bán kết với thắng lợi chung cuộc 3-1.

VTV BĐLA ngược dòng giành chiến thắng và tấm vé bán kết

Ở trận đấu khác, Hà Nội Tasco Auto tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Suwon City 3-0 để trở thành đội bóng thứ hai góp mặt tại bán kết sau Giang Tô (Trung Quốc)

Đại diện Hàn Quốc nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo khoảng cách điểm số trong ván đầu tiên. Tuy nhiên, Hà Nội Tasco Auto nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ lối chơi gắn kết và khả năng phối hợp hiệu quả giữa chuyền hai Yến Nhi với chủ công Vi Thị Như Quỳnh.

Như Quỳnh tấn công trước Suwon City

Ván hai chứng kiến nhiều khó khăn hơn cho đại diện Việt Nam khi Suwon City có thời điểm tạo cách biệt khá an toàn. Dẫu vậy, bản lĩnh ở thời điểm quyết định giúp Hà Nội Tasco Auto ngược dòng thắng sít sao 25-23.

Sau hai ván thắng liên tiếp, đội bóng thủ đô thi đấu hưng phấn hơn trong ván ba và khép lại trận đấu với tỉ số 25-18, giành chiến thắng 3-0 để chính thức đoạt vé bán kết.

Trong khi đó, LPBank Ninh Bình không thể nối dài mạch thắng khi để Gunma Green Wings ngược dòng đánh bại sau 4 ván.

Đội bóng Việt Nam khởi đầu thuận lợi với chiến thắng ở ván đầu tiên nhờ phong độ nổi bật của chủ công người Thái Lan Kuttika trên hàng công. Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản dần cho thấy sự khó chịu bằng lối chơi tốc độ cùng khả năng phòng ngự chắc chắn.

Kuttika ghi điểm trước Gunma Green Wings nhưng LPBank Ninh Bình vẫn thất bại

Gunma Green Wings khai thác hiệu quả bước một thiếu ổn định của LPBank Ninh Bình để cân bằng tỉ số 1-1 trước khi duy trì thế trận áp đảo trong hai ván còn lại.

Dù gặp bất lợi về thể hình, đội bóng Nhật Bản vẫn tạo khác biệt bằng khả năng bọc lót, tốc độ triển khai bóng và tinh thần thi đấu bền bỉ để hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng, giành chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay.

Lịch thi đấu ngày 18-5:

14 giờ: Giang Tô (Trung Quốc) – Vietinbank

17 giờ: Suwon City (Hàn Quốc) – Gunma Green Wings (Nhật Bản)

20 giờ: LPBank Ninh Bình – Hà Nội Tasco Auto

