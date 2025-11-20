HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Giành đường của xe máy, tài xế ở TPHCM bị phạt 5 triệu đồng

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau hơn 1 tháng vi phạm, sáng 20-11, tài xế lái ô tô giành đường của xe máy đã bị xử phạt.

Đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết sáng 20-11 đã lập biên bản xử phạt tài xế 55 tuổi, ngụ TPHCM do lái ô tô giành đường cho xe máy.

Giành đường của xe máy, tài xế ở TP HCM bị phạt 5 triệu đồng - Ảnh 1.

CSGT làm việc với tài xế

Trước đó, đường dây nóng PC08 tiếp nhận thông tin một ô tô biển số TPHCM khi lưu thông trên đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về tỉnh Bình Dương cũ đã liên tục đi vào vào làn đường dành cho xe máy, chiếm hết đường lúc 15 giờ 13 ngày 11-10. Toàn bộ hành vi được người dân ghi lại.

Làm việc với công an, tài xế thừa nhận hành vi, cho biết do con gái muốn mua hàng nên đã lái xe như trên.

Tài xế bị Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, theo quy định tại điểm b khoản 5, điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Giành đường của xe máy, tài xế ở TP HCM bị phạt 5 triệu đồng - Ảnh 2.

Ô tô giành được của xe máy.

tài xế TP HCM xử phạt CSGT phạt
