HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM xử phạt nhiều nhà thuốc, công ty dược

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Nhiều nhà thuốc bị xử phạt vì bán thuốc không kê đơn, kinh doanh, bảo quản thuốc sai quy định và sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Sở Y tế TP HCM vừa công bố danh sách cơ sở dược, mỹ phẩm vi phạm trong nửa đầu tháng 11-2025. 

Theo danh sách xử phạt, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì) bị xử phạt mức cao nhất 140 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm khi chưa đủ điều kiện và đưa sản phẩm ra thị trường khi chưa có phiếu công bố. 

TP HCM xử phạt nhiều nhà thuốc, công ty dược - Ảnh 1.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì) bị xử phạt mức cao nhất 140 triệu đồng

Bên cạnh đó, công ty này còn bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm tối đa 24 tháng và đình chỉ kinh doanh 4 tháng rưỡi.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang (110 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ) bị phạt 108 triệu đồng vì để lẫn thuốc với thực phẩm, không cách ly thuốc hết hạn, bán thuốc kê đơn không có đơn và kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp tiêu hủy 7 mặt hàng thuốc không chứng minh được nguồn gốc.

Công ty TNHH Dược phẩm Anh Khang (23 Đường 783A Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) bị xử phạt 100 triệu đồng. Người phụ trách chuyên môn của đơn vị bị tước chứng chỉ hành nghề 4 tháng rưỡi vì kinh doanh thuốc không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng bị phạt từ 23 đến 35 triệu đồng với các vi phạm như bảo quản thuốc sai điều kiện, kinh doanh nguyên liệu không rõ nguồn gốc, mua bán thuốc vượt phạm vi cho phép. Các công ty bị xử phạt gồm: Công ty TNHH Thương mại Hương Diệu (Gian E6, Trung tâm Dược phẩm và Trang thiết bị y tế, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng); Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Vĩ Long (83/4B Quang Trung, phường Thông Tây Hội)

Ở nhóm nhà thuốc, lỗi vi phạm lặp lại phổ biến như người phụ trách chuyên môn vắng mặt khi nhà thuốc hoạt động, bán thuốc kê đơn không đơn, bảo quản thuốc sai điều kiện, để lẫn thuốc với mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng, không cách ly thuốc hết hạn. 

Cụ thể: Nhà thuốc Hồng Châu 2 (E8/6D Thới Hòa, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc) bị phạt nặng nhất 51 triệu đồng với 6 lỗi vi phạm. 

Theo Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế), toàn bộ thuốc, mỹ phẩm và nguyên liệu vi phạm đều bị buộc tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Tin liên quan

Vụ "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc": Đã rõ vi phạm, xử phạt mạnh tay phòng khám

Vụ "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc": Đã rõ vi phạm, xử phạt mạnh tay phòng khám

(NLĐO) - Sở Y tế TP Huế đã tước giấy phép hoạt động của một phòng khám và đình chỉ hoạt động khám sức khỏe có thời hạn đối với 2 phòng khám.

Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh trà sữa giảm cân chứa chất cấm

(NLĐO)- Kết quả xác định sản phẩm trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm

Hút thuốc lá trong bệnh viện: Vì sao khó xử phạt?

(NLĐO) - Cơ sở y tế không khói thuốc lá là yêu cầu bắt buộc, tiêu chuẩn nghề nghiệp, thước đo văn hóa và cam kết đạo đức của thầy thuốc.

chứng chỉ hành nghề cơ quan chức năng xử phạt xuất nhập khẩu sở y tế trang thiết bị y tế xử phạt nhà thuốc xử phạt công ty dược
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo