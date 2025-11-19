Sở Y tế TP HCM vừa công bố danh sách cơ sở dược, mỹ phẩm vi phạm trong nửa đầu tháng 11-2025.

Theo danh sách xử phạt, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khang Thịnh (30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì) bị xử phạt mức cao nhất 140 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm khi chưa đủ điều kiện và đưa sản phẩm ra thị trường khi chưa có phiếu công bố.

Bên cạnh đó, công ty này còn bị xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm tối đa 24 tháng và đình chỉ kinh doanh 4 tháng rưỡi.

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang (110 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, phường Phú Thọ) bị phạt 108 triệu đồng vì để lẫn thuốc với thực phẩm, không cách ly thuốc hết hạn, bán thuốc kê đơn không có đơn và kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp tiêu hủy 7 mặt hàng thuốc không chứng minh được nguồn gốc.

Công ty TNHH Dược phẩm Anh Khang (23 Đường 783A Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) bị xử phạt 100 triệu đồng. Người phụ trách chuyên môn của đơn vị bị tước chứng chỉ hành nghề 4 tháng rưỡi vì kinh doanh thuốc không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng bị phạt từ 23 đến 35 triệu đồng với các vi phạm như bảo quản thuốc sai điều kiện, kinh doanh nguyên liệu không rõ nguồn gốc, mua bán thuốc vượt phạm vi cho phép. Các công ty bị xử phạt gồm: Công ty TNHH Thương mại Hương Diệu (Gian E6, Trung tâm Dược phẩm và Trang thiết bị y tế, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng); Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Vĩ Long (83/4B Quang Trung, phường Thông Tây Hội)

Ở nhóm nhà thuốc, lỗi vi phạm lặp lại phổ biến như người phụ trách chuyên môn vắng mặt khi nhà thuốc hoạt động, bán thuốc kê đơn không đơn, bảo quản thuốc sai điều kiện, để lẫn thuốc với mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng, không cách ly thuốc hết hạn.

Cụ thể: Nhà thuốc Hồng Châu 2 (E8/6D Thới Hòa, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc) bị phạt nặng nhất 51 triệu đồng với 6 lỗi vi phạm.

Theo Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế), toàn bộ thuốc, mỹ phẩm và nguyên liệu vi phạm đều bị buộc tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho người dùng.