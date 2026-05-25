Thời sự

Giao canô cho con 4 tuổi lái, người cha ở Đồng Tháp bị phạt nặng

Hải Đường

(NLĐO) - Thấy con trai 4 tuổi thích thú, người cha ở Đồng Tháp đã giao canô cho con chạy trên sông Tiền rồi quay clip đăng lên mạng xã hội

Ngày 25-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 16 triệu đồng đối với ông Thái Hoàng T. (37 tuổi; ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp).

Giao canô cho con 4 tuổi lái, người cha ở Đồng Tháp bị phạt nặng - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT làm việc với ông T. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Ông T. là người cha trong clip giao canô cho con trai 4 tuổi điều khiển gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai khoảng 4 tuổi ngồi ôm vô lăng, một mình điều khiển chiếc canô chạy rất nhanh trên sông Tiền.

Clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Trong đó, đa số ý kiến đều bày tỏ sự bức xúc, lo lắng trước hành vi coi thường mạng sống trẻ nhỏ và vi phạm luật giao thông đường thủy.

Tiếp nhận phản ánh từ Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định người đăng tải clip và chủ phương tiện nói trên chính là ông T.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận chiếc canô trên được ông mua lại với giá 150 triệu đồng.

Vào thời điểm quay clip, do thấy con trai thích thú nên ông đã giao tay lái cho con điều khiển chạy trên sông Tiền trong khoảng 3 phút; còn ông vừa ngồi kèm vừa dùng điện thoại quay clip để đăng lên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, lực lượng chức năng còn phát hiện giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của chiếc canô đã hết hiệu lực từ ngày 3-4-2017.

Cùng với đó, giấy đăng ký phương tiện vẫn mang tên của người bán cũ. Bản thân ông T. cũng không có chứng chỉ chuyên môn để điều khiển phương tiện thủy theo quy định.

