Bạn đọc

Bị xử phạt sau 8 tháng dừng đón khách trước Bến xe Miền Đông mới

Anh Vũ

(NLĐO) - Nam tài xế dừng xe đón khách sai quy định trước Bến xe Miền Đông mới vào tháng 8-2025 và bị xử phạt ngày 19-5-2025.

Nam tài xế 48 tuổi vi phạm lỗi "đón trả khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ" trên Quốc lộ 1, đoạn trước Bến xe Miền Đông mới vào ngày 20-8-2025, vừa bị Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) xử phạt 1,5 triệu đồng.

Bị xử phạt sau 8 tháng dừng đón khách trước Bến xe Miền Đông mới - Ảnh 1.

Xe khách giường nằm Liên Hưng đón khách sai quy định trên Quốc lộ 1.

Theo CSGT, qua rà soát camera, cảnh sát phát hiện lúc 15 giờ 39 ngày 20-8-2025, xe khách giường nằm hiệu Liên Hưng dừng xe trước Bến xe Miền Đông mới để đón khách. Việc này đã vi phạm điểm d khoản 5 Điều 20 Nghị định 168/2024 nên gửi giấy mời đến trụ sở làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển thực hiện hành vi trên là tài xế 48 tuổi, quê tỉnh Khánh Hoà. Người này còn hai lần điều khiển xe khách trên chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ trên đường Lê Đức Anh (phường Bình Tân) vào tháng 2-2026.

Với mỗi lỗi trên, tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bị xử phạt sau 8 tháng dừng đón khách trước Bến xe Miền Đông mới - Ảnh 2.

Nam tài xế tại cơ quan công an.


Hai người đàn ông ở TPHCM bị xử phạt vì vứt rác trên đường Nguyễn Văn Linh

Hai người đàn ông ở TPHCM bị xử phạt vì vứt rác trên đường Nguyễn Văn Linh

(NLĐO) - Mỗi trường hợp bị phạt 1,5 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

TPHCM: Xử phạt 2 người đốt rác gây ô nhiễm

(NLĐO) - Hai trường hợp tự ý đốt rác và phế liệu tại xã Tân Nhựt, TPHCM vừa bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng mỗi trường hợp

Vụ nam sinh tử nạn ở Đắk Lắk: Xử phạt chủ xe nếu xác định đã độ pô xe

(NLĐO) - Theo Cục CSGT, có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn trong vụ nam sinh tử nạn ở Đắk Lắk.

vi phạm giao thông xe khách
