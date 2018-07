2.372 vị trí việc làm cho SV ĐH Đông Á ngay trước lễ tốt nghiệp

14/07/2018 11:02





TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Chủ tịch HĐQT ĐH Đông Á trao hoa chúc mừng 20 sinh viên đầu tiên ngành Điều dưỡng ĐH Đông Á đi làm việc tại Nhật

Ngày 14-7, tại trường ĐH Đông Á diễn ra Ngày hội việc làm thường niên 2018 ngay trước Lễ tốt nghiệp với sự tham gia tuyển dụng trực tiếp 2.372 vị trí việc làm của 34 doanh nghiệp (DN). Một ngày hội lớn vừa là dịp khẳng định thương hiệu đào tạo của nhà trường và cũng là thực hiện cam kết nhất quán xuyên suốt của trường ĐH Đông Á: sinh viên ra trường sẽ có việc làm. Theo đó, với nhu cầu tuyển dụng 2.372 vị trí vượt gấp 1,74 lần so với số lượng SV tốt nghiệp đợt này của trường ĐH Đông Á 1.363 SV.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng – Phó TGĐ Vitours và ThS. Lương Minh Sâm – Phó Hiệu trưởng ĐH Đông Á ký kết hợp tác đào tạo thực hành và cung ứng nhân lực ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngay tại Ngày hội việc làm này, 46 sinh viên các ngành Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Du lịch ĐH Đông Á cũng chính thức được đại diện các tập đoàn 7-Eleven, Route Inn, ITS, Global Design IT (Nhật Bản), Empire Inc Holdings (Singapore)... tiếp nhận thực tập hưởng lương và làm việc tại Nhật Bản và Singapore, nâng tổng số sinh viên được các doanh nghiệp nước ngoài tiếp nhận làm việc năm 2018 lên 186 sinh viên. Trong số đó, chính quyền thành phố Yokohama (Nhật Bản) cũng đã có thư chính thức đề nghị và trao quyết định tiếp nhận 20 sinh viên đầu tiên ngành Điều dưỡng ĐH Đông Á đi làm việc tại Nhật năm 2018.

Các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tại Ngày hội việc làm thường niên 2018 Đại học Đông Á

Chiều nay (14-7) sẽ diễn ra Lễ tốt nghiệp long trọng dành cho 14 tân thạc sĩ khóa đầu tiên chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh và 100% SV các khóa ra trường.







