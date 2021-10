Vừa qua, nhiều chủ cơ sở mầm non tư thục tại TP HCM đã cùng nhau gửi đơn kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19. Họ bày tỏ mong muốn được nhận chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho người lao động và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tư thục mầm non trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid -19.

Đơn kiến nghị được gửi đi trong bối cảnh các doanh nghiệp ngành giáo dục mầm non đang vô cùng khó khăn do dịch bệnh gây ra, phải ngưng hoạt động 5 tháng trong năm 2021. Đây là những đơn vị dịch vụ nằm trong số các doanh nghiệp đầu tiên ngưng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước nhưng vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Đơn kiến nghị của gần 100 hệ thống, cơ sở giáo dục mầm non tư thục tại TP HCM gửi Chính phủ

Đơn kiến nghị dẫn báo cáo về tình hình chuẩn bị năm học mới 2021-2022 của Sở GD-ĐT TP HCM cho thấy 151 cơ sở giáo dục mầm non (gồm 27 trường, 124 nhóm trẻ) đã giải thể và ngưng hoạt động, dẫn đến giảm 411 phòng học.

Với áp lực từ tiền thuê mặt bằng và hỗ trợ giáo viên, nhân viên, nếu tình hình ngưng hoạt động tiếp tục kéo dài, sẽ có nhiều hơn cơ sở giáo dục mầm non tư thục buộc phải đóng cửa.

Tập thể chủ trường mầm non đề xuất Thủ tướng Chính phủ một số chính sách ưu đãi đặc biệt để hỗ trợ cán bộ, nhân viên, giáo viên ngành mầm non tư thục, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong ngành để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trong đó, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đáp ứng đủ Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong trường học của Sở GD-ĐT TP HCM được sớm hoạt động trở lại.

Tổ chức đối thoại giữa đại diện các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và đại diện Sở GD-ĐT, Sở Y Tế, UBND TP để thảo luận các phương án nhằm tháo gỡ khó khăn, đóng góp ý kiến đảm bảo môi trường lớp học an toàn phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Miễn giảm toàn bộ chi phí điện, nước, Internet phát sinh trong thời gian ngưng hoạt động. Miễn giảm toàn bộ phí bảo hiểm xã hội, y tế nhưng người lao động vẫn được hưởng lợi ích từ thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian ngưng hoạt động và mở rộng tối thiếu 12 tháng các loại chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, Công đoàn kể từ thời điểm hoạt động bình thường.



Miễn giảm toàn bộ các loại thuế phải đóng như thuế thu nhập cá nhân của người lao động, thuế thu nhập doanh nghiệp trong khoảng thời gian tối thiểu 24 tháng kể từ thời điểm hoạt động bình thường.



Hỗ trợ các gói vay tín dụng không lãi suất hoặc lãi suất ưu đãi với thời gian tối thiểu 24 tháng để doanh nghiệp trang trải các chi phí cơ bản như tiền thuê nhà, tiền lương các bộ phận túc trực tại khuôn viên trường, chi phí sữa chữa cơ sở vật chất sau thời gian dài không sử dụng.

Hỗ trợ giãn nợ, khoanh nợ đối với các khoản vay tín dụng cho doanh nghiệp hoặc cho các chủ nhà thế chấp tài sản cho ngân hàng là địa điểm trường học cho thời gian tối thiểu 24 tháng.

Ngoài ra, ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho giáo viên, cán bộ và nhân viên từ địa phương khác quay trở lại TP HCM làm việc.

Trong đơn kiến nghị, các doanh nghiệp đề xuất có thêm gói hỗ trợ cho riêng giáo viên, nhân viên làm việc trong ngành giáo dục mầm non tư thục để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản.