Giao hữu: Lukaku ghi bàn ngày trở lại, Bỉ thắng Croatia trước thềm World Cup

Đây là lần đầu tiên chân sút 33 tuổi Romelu Lukaku khoác áo tuyển Bỉ sau gần một năm vắng mặt vì chấn thương. Dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối, Lukaku vẫn kịp để lại dấu ấn bằng pha lập công ở thời gian bù giờ, qua đó nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia lên cột mốc 90 bàn thắng.



Trong bối cảnh Romelu Lukaku chưa đạt thể trạng tốt nhất, Jeremy Doku được bố trí đá cao nhất trên hàng công của Bỉ. Chính cầu thủ thuộc biên chế Man City là người tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp một nhờ tốc độ và kỹ thuật vượt trội.

Luka Modric bất lực khi mành lưới đội nhà rung lên trước

Croatia tuy vậy lại là đội sở hữu cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Luka Modric tung đường chuyền thuận lợi để Petar Musa băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo FC Dallas chỉ có thể đưa bóng vào cạnh lưới trong thế đối mặt không thuận lợi.

Sau những phút đầu chơi cân bằng, Bỉ dần kiểm soát thế trận. Bàn mở tỉ số đến ở phút 31 từ một pha phối hợp bắt nguồn từ tình huống đá phạt nhanh của Kevin de Bruyne. Doku khuấy đảo bên cánh trái trước khi thực hiện đường căng ngang khiến hàng thủ Croatia lúng túng. Bóng bật ra đúng vị trí của Youri Tielemans và tiền vệ này dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ thành Dominik Livakovic.

Romelu Lukaku vào sân từ ghế dự bị và lập công

Croatia không thiếu cơ hội đáp trả, trước giờ nghỉ, Luka Modric tung cú sút hiểm hóc nhưng thủ môn Thibaut Courtois đã xuất sắc cứu thua cho đội khách. Sang hiệp hai, cả hai đội đều thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình. Croatia có cơ hội rõ rệt khi Ante Budimir đánh đầu đưa bóng dội xà ngang ngay sau khi vào sân. Bên phía Bỉ, Hans Vanaken cũng bỏ lỡ cơ hội tương tự với cú đánh đầu tìm đến khung gỗ.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Romelu Lukaku được tung vào sân và nhanh chóng chứng tỏ giá trị. Tiền đạo kỳ cựu tận dụng tốt pha phản công để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Bỉ.

Bỉ chạy đà khá ổn trước thềm World Cup

Bàn thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với Lukaku sau một mùa giải khó khăn vì chấn thương. Trước khi trở lại đội tuyển, anh chỉ có rất ít thời gian thi đấu ở cấp CLB, khiến nhiều người hoài nghi về khả năng góp mặt tại World Cup. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Croatia phần nào cho thấy chân sút kỳ cựu vẫn là quân bài quan trọng của HLV Rudi Garcia.

Đây là thất bại giao hữu thứ hai liên tiếp của Croatia, điều chưa từng xảy ra với đội bóng Đông Âu trong gần 20 năm qua. Trước đó, thầy trò HLV Zlatko Dalic từng trải qua chuỗi 9 trận bất bại.

Sau trận đấu này, Bỉ sẽ gặp Tunisia trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào chiến dịch World Cup với cuộc đối đầu Ai Cập. Trong khi đó, Croatia còn một màn tổng duyệt gặp Slovenia trước khi sang Mỹ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.