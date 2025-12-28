Sôi nổi Giải Pickleball và Tennis - Cúp DICERA Holdsings 2025

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Giải do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM cùng các đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân (giữa) tặng hoa cho các đơn vị đồng hành của giải

Giải thu hút hơn 70 vận động viên là lãnh đạo TP HCM, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cùng lãnh đạo một số phường, xã, sở, ngành.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, Trưởng Ban Tổ chức giải - nhấn mạnh ý nghĩa của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, tinh thần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng tennis và pickleball ở nhiều nội dung và vinh danh các đơn vị đồng hành.