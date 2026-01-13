Giao lưu với đạo diễn phim "Ròm" Trần Thanh Huy

Đạo diễn Trần Thanh Huy

Buổi giao lưu với đạo diễn Trần Thanh Huy sẽ diễn ra sáng 18-1 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – Cơ sở phường Sài Gòn. Buổi trò chuyện dành cho sinh viên biên kịch Điện ảnh – Truyền hình và tất cả những ai quan tâm đến điện ảnh, muốn hiểu rõ hơn về môi trường làm phim chuyên nghiệp.

Trần Thanh Huy - Có những giấc mơ bắt đầu rất sớm

Có những người đủ kiên trì để đi với giấc mơ ấy suốt gần hai thập kỷ, đã vượt qua vô số ngã rẽ, thất bại, nghi ngờ và cả những cánh cửa tưởng chừng không bao giờ mở, đó chính là Trần Thanh Huy.

Mười lăm tuổi, vừa học văn hóa vừa nuôi giấc mơ điện ảnh, một cậu đã nói với người thầy của mình: "Con muốn làm bộ phim điện ảnh để chiếu cho nhiều người xem". Câu nói ấy, tưởng như ngây ngô, lại là điểm khởi đầu cho hành trình rất dài của anh.

Trần Thanh Huy – 20 năm bền bỉ sau ống kính

Trần Thanh Huy là đạo diễn của "Ròm" – bộ phim không chỉ từng tạo ấn tượng với điện ảnh Việt – mà còn là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ làm phim dám đi đến cùng với lựa chọn của mình.

Bước vào điện ảnh từ năm 2006 với phim ngắn đầu tay "Nhìn sẽ thấy", đạo diễn Trần Thanh Huy sớm lựa chọn con đường học hành bài bản tại Khoa Đạo diễn – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM. Nhưng cũng như rất nhiều người trẻ khác, con đường từ giảng đường đến phim trường không hề bằng phẳng.

Anh đã làm 18 phim ngắn trước khi "Ròm" ra đời. Trong đó, phim "16:30" là đề án tốt nghiệp và tham gia giải Cánh diều Vàng năm 2011, phim được chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 66.

Từ một phim ngắn sinh viên, "16:30" trở thành tiền thân cho "Ròm" – bộ phim dài hơi, gai góc, và đầy tranh cãi. "Ròm" sau đó đã viết nên một chương rất đặc biệt cho điện ảnh Việt Nam: Giải Làn sóng mới tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 (lần đầu tiên một phim Việt đoạt giải này); Giải Phim điện ảnh đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Fantasia và tại Việt Nam, là Phim được yêu thích nhất – Giải Mai Vàng 2020 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Ít ai biết, để đi tới được những vinh quang ấy là nhiều năm vật lộn với kinh phí, kiểm duyệt, và những lần tưởng như dự án không thể tồn tại.

Nhưng chính những chướng ngại đó lại tôi luyện nên một Trần Thanh Huy bản lĩnh, lì lợm và không thỏa hiệp với chất lượng nghệ thuật.

Đạo diễn Trần Thanh Huy trưởng thành từ nhiều cuộc thi, trong đó có Dự án làm phim 48 giờ

Từ đạo diễn sang nhà sản xuất sáng tạo

Không dừng lại ở vai trò đạo diễn, Trần Thanh Huy những năm gần đây còn chuyển mình sang vị trí nhà sản xuất sáng tạo – một vai trò đòi hỏi cái nhìn tổng thể về dự án, thị trường và ngôn ngữ kể chuyện đương đại.

Tháng 1-2026, anh trở lại màn ảnh Việt với vai trò Giám đốc sáng tạo của bộ phim "Con kể ba Nghe" – tiếp tục cho thấy một hướng đi bền bỉ: không chỉ làm phim cho mình, mà còn góp phần kiến tạo môi trường sáng tạo cho điện ảnh Việt.

Điều đáng quý ở câu chuyện của Trần Thanh Huy hứa hẹn là những câu chuyện lần đầu anh kể. Từ một cậu học trò 15 tuổi mơ mộng, đến một người làm phim độc lập kiên trì, rồi trở thành đạo diễn – nhà sản xuất được quốc tế ghi nhận, đó là minh chứng rằng: Điện ảnh không phải là giấc mơ xa xỉ. Nhưng nó đòi hỏi sự dấn thân nghiêm túc và sức bền hiếm có.



