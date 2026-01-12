HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang

Bài-ảnh: Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào không nói nên lời trong buổi giao lưu, ra mắt phim "Ba kể con nghe".

Phim "Ba kể con nghe" đã tổ chức giao lưu, ra mắt vào chiều ngày 12-1 tại TP HCM, quy tụ ê-kíp gồm đạo diễn Đỗ Quốc Trung, giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy. Dàn diễn viên tham gia gồm: Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Mai Cát Vi, Hồng Ánh…

Kiều Minh Tuấn không giấu xúc động sau khi xem phim. Anh liên tục lau nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng hóa thân thành ông Thái - một nghệ sĩ xiếc chịu đựng bi kịch mất vợ và nay đối mặt với nỗi đau khi con trai duy nhất là Minh (Hạo Khang đóng) bị trầm cảm.

Ông Thái không hiểu gì về trầm cảm, không biết vì sao Minh lại bị như thế, mông lung và loay hoay chẳng biết phải chữa trị cho con như thế nào.

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ tại buổi giao lưu

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 2.

Anh nghẹn ngào

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 3.

Khóc đến mức không nói được

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 4.

"Tôi thường quan sát mọi người, quan sát cuộc sống xung quanh. Tôi quan sát người thân, quan sát ba của bạn tôi, quan sát đồng nghiệp - những người có con, thầy… để có cảm xúc hóa thân vai ông Thái. Tôi mất ba từ sớm! Tôi xem phim xong rất xúc động, nhận ra mình với ba quá ít kỷ niệm nhưng khá hạnh phúc. Ông Thái cũng là kiểu người hết mình với con. Để vào vai nghệ sĩ xiếc, tôi tập nhiều tháng với các nghệ sĩ hướng dẫn. Họ hướng dẫn nhiệt tình từ ánh mắt, thần thái để tôi có thể hóa thân trọn vẹn cho nhân vật" - Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào.

Diễn viên Hạo Khang thổ lộ được đạo diễn trò chuyện, phân tích nhân vật kỹ lưỡng. Đạo diễn còn giới thiệu sách cho đọc để hiểu hơn về bệnh trầm cảm của nhân vật Minh.

"Tôi làm nghệ thuật chỉ muốn trải nghiệm qua nhiều cuộc đời. Trong "Đất rừng Phương Nam" thì trải nghiệm cuộc đời của bé An khi ở miền Tây. Trong phim này thì tôi trải nghiệm một người sắp lớn nhưng bị rối loạn tâm lý. Việc trải nghiệm thế này trong tương lai tôi nghĩ bản thân có thể tránh khỏi dễ dàng hơn nếu gặp phải các vấn đề tương tự. Về nghề diễn viên, tương lai, tôi nghĩ nếu còn duyên thì sẽ đi tiếp" - Hạo Khang thổ lộ.

Phim "Con kể ba nghe" không chỉ mang đến những cung bậc cảm xúc chân thực về tình cha con, mà còn mở ra một không gian nghệ thuật độc đáo. Nghề xiếc không chỉ là phông nền mà còn là biểu tượng cho sự cân bằng mong manh của cuộc sống.

Tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 16-1.

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 5.

Ê-kíp phim tại giao lưu

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 6.

Phương Thanh bày tỏ

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 7.

Đây là phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 8.

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 9.

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 10.

Một cảnh trong phim

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 11.

Kiều Minh Tuấn trong tạo hình ông Phát

Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang - Ảnh 12.

Tin liên quan

Kiều Minh Tuấn khóc thét vì nhiệm vụ "rợn tóc gáy" trong Chiến sĩ quả cảm

Kiều Minh Tuấn khóc thét vì nhiệm vụ "rợn tóc gáy" trong Chiến sĩ quả cảm

(NLĐO)- Nghệ sĩ bật khóc, khán giả rùng mình loạt hiểm nguy mà những người chiến sĩ thầm lặng phải đối mặt.

Kiều Minh Tuấn lồng tiếng phản diện Grigon

(NLĐO) - Kiều Minh Tuấn đảm nhận lồng tiếng nhân vật Grigon - lãnh chúa "gia trưởng" uy quyền trong hoạt hình "Elio cậu bé đến từ trái đất".

Vương Bình và Phùng Khánh Linh khiến fan xuýt xoa

(NLĐO) - Fan Meeting cháy vé, Vương Bình rủ Phùng Khánh Linh hát "HIT Metro": Hòa giọng "nức lòng" người nghe.

diễn viên Kiều Minh Tuấn giao lưu ra mắt phim phim Con kể ba nghe khóc nghẹn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo