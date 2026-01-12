Kiều Minh Tuấn khóc nghẹn khi "làm ba" của Hạo Khang

Phim "Ba kể con nghe" đã tổ chức giao lưu, ra mắt vào chiều ngày 12-1 tại TP HCM, quy tụ ê-kíp gồm đạo diễn Đỗ Quốc Trung, giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy. Dàn diễn viên tham gia gồm: Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh, Quốc Khánh, Lê Lộc, Mai Cát Vi, Hồng Ánh…

Kiều Minh Tuấn không giấu xúc động sau khi xem phim. Anh liên tục lau nước mắt khi nhớ lại những ngày tháng hóa thân thành ông Thái - một nghệ sĩ xiếc chịu đựng bi kịch mất vợ và nay đối mặt với nỗi đau khi con trai duy nhất là Minh (Hạo Khang đóng) bị trầm cảm.

Ông Thái không hiểu gì về trầm cảm, không biết vì sao Minh lại bị như thế, mông lung và loay hoay chẳng biết phải chữa trị cho con như thế nào.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ tại buổi giao lưu

Anh nghẹn ngào

Khóc đến mức không nói được

"Tôi thường quan sát mọi người, quan sát cuộc sống xung quanh. Tôi quan sát người thân, quan sát ba của bạn tôi, quan sát đồng nghiệp - những người có con, thầy… để có cảm xúc hóa thân vai ông Thái. Tôi mất ba từ sớm! Tôi xem phim xong rất xúc động, nhận ra mình với ba quá ít kỷ niệm nhưng khá hạnh phúc. Ông Thái cũng là kiểu người hết mình với con. Để vào vai nghệ sĩ xiếc, tôi tập nhiều tháng với các nghệ sĩ hướng dẫn. Họ hướng dẫn nhiệt tình từ ánh mắt, thần thái để tôi có thể hóa thân trọn vẹn cho nhân vật" - Kiều Minh Tuấn nghẹn ngào.

Diễn viên Hạo Khang thổ lộ được đạo diễn trò chuyện, phân tích nhân vật kỹ lưỡng. Đạo diễn còn giới thiệu sách cho đọc để hiểu hơn về bệnh trầm cảm của nhân vật Minh.

"Tôi làm nghệ thuật chỉ muốn trải nghiệm qua nhiều cuộc đời. Trong "Đất rừng Phương Nam" thì trải nghiệm cuộc đời của bé An khi ở miền Tây. Trong phim này thì tôi trải nghiệm một người sắp lớn nhưng bị rối loạn tâm lý. Việc trải nghiệm thế này trong tương lai tôi nghĩ bản thân có thể tránh khỏi dễ dàng hơn nếu gặp phải các vấn đề tương tự. Về nghề diễn viên, tương lai, tôi nghĩ nếu còn duyên thì sẽ đi tiếp" - Hạo Khang thổ lộ.

Phim "Con kể ba nghe" không chỉ mang đến những cung bậc cảm xúc chân thực về tình cha con, mà còn mở ra một không gian nghệ thuật độc đáo. Nghề xiếc không chỉ là phông nền mà còn là biểu tượng cho sự cân bằng mong manh của cuộc sống.

Tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 16-1.

Ê-kíp phim tại giao lưu

Phương Thanh bày tỏ

Đây là phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung

Một cảnh trong phim