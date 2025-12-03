Giao rõ trách nhiệm, quyền hạn để nâng cao vai trò Công đoàn phường, xã

Chiều 3-12, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, góp ý Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ TP HCM nhiệm kỳ 2023 – 2028 (giai đoạn 2023 – 2025); thảo luận đóng góp Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Đại biểu tham dự hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP HCM

Đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, đa số đại biểu cho rằng sau 3 lần chỉnh sửa, dự thảo văn kiện (lần thứ 4) đã được bổ sung khá hoàn chỉnh về nội dung và bố cục.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung vào dự thảo các số liệu tổng thể sau khi sau khi thực hiện việc sáp nhập 3 địa phương. Đồng thời đánh giá công tác giải quyết tranh chấp lao động tập thể, cá nhân để đúc kết, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Đảm bảo hoạt động Công đoàn hiệu quả, thông suốt

Ông Võ Khắc Bình - cán bộ LĐLĐ TPHCM, cho rằng cần xác định những công việc phải làm ngay để giải quyết các vướng mắc phát sinh do thực hiện sắp xếp lại bộ máy. Trong đó, cần giao rõ các nhiệm vụ, quyền hạn cho các Công đoàn phường, xã, đặc khu để phát huy hiệu quả mô hình Công đoàn phường, xã, đặc khu, qua đó chăm lo, bảo vệ ngày càng tốt hơn cho đoàn viên - lao động tại địa phương.

Ông Võ Khắc Bình, cán bộ LĐLĐ TP HCM phát biểu góp ý

Ngoài ra, tập trung đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn bằng cách xây dựng một đề án cụ thể nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn và xây dựng một bộ biểu mẫu hướng dẫn các mặt công tác cho Công đoàn cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn ở cấp cơ sở.

Ông Củ Phát Nghiệp – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam - bày tỏ sự đồng thuận cao với dự thảo lần này. Ông cho rằng việc xác định các nhóm chỉ tiêu về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động với các nội dung như hằng năm có ít nhất 15%/tổng số đoàn viên được chăm lo, hỗ trợ; trên 10.000 đoàn viên được chăm lo chế độ nghỉ dưỡng từ nguồn tài chính Công đoàn; khoảng 30.000 đoàn viên được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí từ nguồn tài chính Công đoàn là vô cùng ý nghĩa.

Ông Củ Phát Nghiệp – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen, góp ý tại hội nghị

Đặc biệt, ông Nghiệp rất đồng tình với chỉ tiêu về hỗ trợ con đoàn viên, người lao động được vay vốn không lãi suất để phục vụ học tập từ nguồn tài chính vi mô CEP, đây là nội dung mới nhưng là nhu cầu thiết thực của NLĐ. Ông cũng kiến nghị cần đề ra chỉ tiêu cao hơn đối với nội dung chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động…