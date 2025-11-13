HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giao thông công cộng TP HCM có biểu trưng mới

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM tổ chức chung kết cuộc thi thiết kế logo "Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối", chọn ra biểu trưng hiện đại, thông minh cho giao thông công cộng.

Chiều 13-11, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM tổ chức vòng chung kết cuộc thi thiết kế logo "Biểu tượng đô thị - Dấu ấn kết nối" 2025, với sự đồng hành của Mastercard và Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam.

Giao thông công cộng TP HCM đã có biểu trưng mới - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM, phát biểu tại cuộc thi

Phát động từ tháng 8-2025, cuộc thi tìm kiếm biểu trưng đại diện cho hệ thống giao thông công cộng vùng đô thị TP HCM mở rộng. Sau hơn 2 tháng, 104 bài dự thi hợp lệ từ khắp cả nước đã thu hút hơn 30.000 lượt bình chọn trực tuyến cùng nhiều lượt chia sẻ và bình luận, được nhiều cơ quan báo chí và KOL quan tâm.

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh hệ thống giao thông công cộng mở rộng, 3 trung tâm chuyên môn sáp nhập (TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), quản lý liên kết vùng và đồng bộ hạ tầng. Một biểu trưng thống nhất, hiện đại, thông minh và dễ nhận diện trở nên cấp thiết, ứng dụng trên phương tiện, điểm dừng, thẻ vé và nền tảng số.

Vòng chung kết với 10 tác phẩm xuất sắc được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo gồm Ban Giám khảo Trung tâm – ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm; ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm; ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý Vận tải Đường bộ Sở Xây dựng – cùng Ban Giám khảo chuyên môn gồm họa sĩ Ngô Xuân Khôi và NSƯT Trịnh Lâm Tùng. 

Các tác phẩm được đánh giá dựa trên tư duy thiết kế, sáng tạo, khả năng ứng dụng, kỹ năng trình bày – phản biện và mức độ lan tỏa trong cộng đồng.

Giao thông công cộng TP HCM đã có biểu trưng mới - Ảnh 2.
Giao thông công cộng TP HCM đã có biểu trưng mới - Ảnh 3.
Giao thông công cộng TP HCM đã có biểu trưng mới - Ảnh 4.

Các thí sinh tham dự cuộc thi thiết kế logo "Biểu tượng đô thị – Dấu ấn kết nối" 2025

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM nhấn mạnh, logo không chỉ là thiết kế mà còn là biểu tượng cho giao thông bền vững, thân thiện và gắn kết cộng đồng. Các ý tưởng khai thác hình ảnh từ Chợ Bến Thành, sóng nước sông Sài Gòn, biển Vũng Tàu, đường ray metro đến đường nét đô thị thông minh, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố năng động và kết nối.

Giao thông công cộng TP HCM đã có biểu trưng mới - Ảnh 5.

Ông Phạm Ngọc Dũng trao giải nhất cho tác giả Lý Trần Thuận

Kết quả, giải Nhất thuộc về Lý Trần Thuận; giải Nhì: Võ Trương Yến Linh và Võ Trương Trung Nhân; giải Ba: Nguyễn Ngọc Huy Mẫn, Lê Văn Giang, Trần Quốc Dũng; giải Khuyến khích: Nguyễn Văn Bình, Bùi Chân Như, Võ Duy Hiệp, Nguyễn Trọng Khôi, Trần Kim Mai; giải Triển vọng trẻ: Nguyễn Trọng Khôi, Trần Kim Mai; giải Bình chọn: Trần Quốc Dũng.

Ông Dũng cho biết, logo đoạt giải Nhất hội tụ các yếu tố hiện đại, thông minh, dễ nhận diện và hài hòa màu sắc, phù hợp xu hướng đô thị thông minh Đông Nam Á. Trung tâm sẽ đăng ký bản quyền và triển khai trên toàn bộ các loại hình phương tiện công cộng.

Giao thông công cộng TP HCM đã có biểu trưng mới - Ảnh 6.

Logo của tác giả Lý Trần Thuận đạt giải nhất sẽ được đăng ký bản quyền và triển khai trên toàn bộ các loại hình phương tiện công cộng - Ảnh: Trung tâm Quản lý GTCC

Tác giả Lý Trần Thuận, (SN 2001, sinh viên mới tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TP HCM), chia sẻ ý tưởng lấy cảm hứng từ chất liệu sẵn có của giao thông công cộng, kết hợp đường nét phương tiện và tham khảo logo quốc tế, mong muốn xây dựng biểu trưng hiện đại, hội nhập và bền vững cho Việt Nam. Anh bày tỏ niềm vui khi tác phẩm được lựa chọn, mặc dù trước đó không chắc sẽ chiến thắng.

Tin liên quan

TP HCM nâng cấp giao thông công cộng với 2 tuyến xe mới

TP HCM nâng cấp giao thông công cộng với 2 tuyến xe mới

(NLĐO) - TP HCM bổ sung 2 tuyến xe buýt kết nối với trung tâm hành chính Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Metro số 1 sẵn sàng trước "giờ G": Bước nhảy vọt của giao thông công cộng

(NLĐO) - Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chuẩn bị chính thức đi vào hoạt động vào ngày mai, 22-12-2024.

Giải pháp cho giao thông TP HCM trong tương lai

(NLĐO) - Mở rộng không gian vật lý, thu hút đầu tư vào hạ tầng, lấy con người làm trọng tâm… là những giải pháp được đề xuất cho giao thông đô thị TP HCM

