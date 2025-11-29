Công an TPHCM trao 1 tỉ đồng hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại mưa lũ

Công an TPHCM trao 1 tỉ đồng hỗ trợ Công an Quảng Trị

Ngày 29-11, đoàn công tác Công an TPHCM do Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao 1 tỉ đồng hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an TPHCM gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn mà nhân dân và lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phải đối mặt trong mưa lũ. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đây trong công tác cứu nạn cứu hộ, di dời tài sản cho dân và giữ an toàn tính mạng, tài sản trong thiên tai.



Đại diện đoàn công tác, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã trao 1 tỉ đồng - số tiền do cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đóng góp, nhằm tiếp thêm nguồn lực để Công an Quảng Trị sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định công tác.

Thay mặt lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Công an TPHCM. Đại tá Lê Phi Hùng cho biết nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ đúng đối tượng, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.