Công an TPHCM trao 1 tỉ đồng hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại mưa lũ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an TPHCM trao 1 tỉ đồng hỗ trợ Công an Quảng Trị khắc phục thiệt hại do mưa lũ, động viên lực lượng vượt qua khó khăn, sớm ổn định công tác.

Công an TP HCM hỗ trợ 1 tỉ đồng cho Công an Quảng Trị khắc phục mưa lũ - Ảnh 1.

Công an TPHCM trao 1 tỉ đồng hỗ trợ Công an Quảng Trị

Ngày 29-11, đoàn công tác Công an TPHCM do Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao 1 tỉ đồng hỗ trợ Công an tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an TPHCM gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn mà nhân dân và lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phải đối mặt trong mưa lũ. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đây trong công tác cứu nạn cứu hộ, di dời tài sản cho dân và giữ an toàn tính mạng, tài sản trong thiên tai.

Đại diện đoàn công tác, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đã trao 1 tỉ đồng - số tiền do cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đóng góp, nhằm tiếp thêm nguồn lực để Công an Quảng Trị sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định công tác.

Thay mặt lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Công an TPHCM. Đại tá Lê Phi Hùng cho biết nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ đúng đối tượng, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tin liên quan

VIDEO: Nhóm người vây đánh, ép thiếu nữ quỳ giữa đường gây phẫn nộ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Một đoạn clip hơn 2 phút ghi lại cảnh nhóm người bắt một thiếu nữ quỳ giữa đường, túm tóc và liên tục tát vào mặt gây phẫn nộ ở Quảng Trị.

Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt

(NLĐO) - Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định điều động ông Lê Văn Bảo làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Thế giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đội xung kích Điện lực Quảng Trị xuất phát trong đêm, chi viện khắc phục điện tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Ngay trong đêm, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cử đội xung kích 54 người vào Đắk Lắk để hỗ trợ khôi phục hệ thống điện hư hỏng nặng sau mưa lũ.

Quảng Trị Công an TP HCM Công an Quảng Trị Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp
