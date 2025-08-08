"Giờ G" đã điểm, phép thử cho chiến lược áp thuế của ông Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia. Thuế mới có hiệu lực từ ngày 7-8 (giờ địa phương), đưa mức thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ lên mức cao nhất trong một thế kỷ.

Diễn biến trên khiến các đối tác thương mại lớn như Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ phải gấp rút tìm kiếm thỏa thuận tốt hơn.

Ông Donald Trump nói về kinh tế tại Nhà Trắng hôm 7-8. Ảnh: AP

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ bắt đầu thu thuế cao hơn, từ 10% đến 50%, từ ngày 7-8 sau nhiều tuần đàm phán gấp rút của các quốc gia đối tác.

Các mức thuế mới sẽ là phép thử cho chiến lược của ông Donald Trump nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại Mỹ mà không gây rối loạn lớn cho chuỗi cung ứng toàn cầu, hay thúc đẩy lạm phát cao hơn và sự trả đũa mạnh mẽ từ các đối tác thương mại.

Ông Jamieson Greer, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mỹ, nói rằng Washington đang cố gắng đảo ngược các chính sách hàng thập kỷ vốn đã làm suy yếu năng lực sản xuất và lực lượng lao động Mỹ.

Ông cho rằng việc áp đặt thuế quan để giảm thâm hụt thương mại và đàm phán các cải cách quan trọng tạo nền tảng cho một hệ thống quốc tế mới.

Ông William Reinsch, chuyên gia thương mại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), cho biết sẽ có sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng, tạo ra một trạng thái cân bằng mới, song song đó, giá cả sẽ tăng nhưng phải mất thời gian để thấy tác động lớn.

Các nước chịu thuế cao như Ấn Độ và Canada sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục điều này.

Một số quốc gia cũng đang phản đối chính sách thuế quan của ông Donald Trump.

Theo đài RT, các nhà lãnh đạo Brazil và Ấn Độ tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương và thương mại công bằng nhằm đáp trả các mức thuế quan mạnh tay của Mỹ.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 7-8 để thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu và căng thẳng thương mại gia tăng.

Tổng thống Brazil Lula cho biết ông sẽ có cuộc họp với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc để thảo luận về phản ứng chung của khối BRICS đối với vấn đề thuế quan.

Ông Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các thành viên BRICS và gần đây đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa của họ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã công bố kế hoạch áp thuế 100% đối với chất bán dẫn và chip nhập khẩu nhưng miễn thuế cho các công ty đang hoặc cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, gây nhiều hoài nghi. Một câu hỏi lớn là mức độ sản xuất tại Mỹ mà một công ty cần cam kết để được miễn thuế.

Ông Stacy Rasgon, nhà phân tích cấp cao ngành bán dẫn tại Công ty Bernstein, lưu ý rằng hầu hết chất bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ nằm trong các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại thông minh, máy tính và ô tô.

Ông Rasgon hoài nghi liệu thuế sẽ chỉ áp cho chất bán dẫn thô, hay mở rộng sang thiết bị cuối hoặc linh kiện bên trong. Theo ông, việc áp thuế quy mô lớn có thể gây khó khăn cho các công ty.