Thời sự Xã hội

Gió to, sóng lớn, người dân Hà Tĩnh "nín thở" trước giờ bão số 10 đổ bộ

Tin - ảnh - video: BẢO ANH

(NLĐO) - Gió to rít liên tục, sóng lớn tại bãi biển Thạch Hải, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), khiến người dân nơi đây đang “nín thở” trước lúc bão số 10 đổ bộ.

Clip ghi nhận tại bãi biển Thạch Hải

- Ảnh 1.

Chiều 28-9, Báo Người Lao Động có mặt tại bãi biển Thạch Hải, xã Lộc Hà. Theo ghi nhận lúc này trời đã ngừng mưa. Tuy nhiên, gió đã mạnh lên rất nhiều, rít liên tục, biển động dữ dội, những đợt sóng lớn, gầm rú từng hồi liên tục ập vào bờ.

- Ảnh 2.

Đặc biệt gió rít từng hồi dài khiến nhiều người dân lo lắng

- Ảnh 3.

Sóng biển Thạch Hải cuộn cao, gầm rú từng đợt dù trời không mưa.

- Ảnh 4.

Cảnh tượng này khiến người dân ven biển càng thêm bất an trước giờ bão đổ bộ.

- Ảnh 5.

Một người dân cho hay mặc dù bão chưa vào nhưng gió mạnh thế này thì khả năng càn quét kinh khủng hơn cơn bão số 5 vừa rồi

- Ảnh 6.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm.

- Ảnh 7.

Theo đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó mưa bão tại âu thuyền tránh trú bão Cửa Hội và tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải. Tại đây, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong công tác chuẩn bị ứng phó bão số 10 của Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh.

- Ảnh 8.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão. Thượng tướng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vùng ngập lụt trũng thấp...

- Ảnh 9.

Cùng với đó phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn sẵn sàng cơ động giúp nhân dân ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.

- Ảnh 10.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp một cách quyết liệt, bám sát phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; xác định dự kiến các tình huống, khu vực có thể phải sơ tán dân theo từng tình huống cụ thể.

VIDEO: Bão số 10 Bualoi áp sát, gió quật, sóng biển dâng cao ở Quảng Trị

VIDEO: Bão số 10 Bualoi áp sát, gió quật, sóng biển dâng cao ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi áp sát khiến sóng biển ở Hòn La (Quảng Trị) dâng cao dữ dội, chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán dân sống gần cảng.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 Bualoi tại tỉnh Nghệ An.

Bão số 10 Bualoi di chuyển chậm, đi lên phía Bắc, chuyên gia cảnh báo sức tàn phá và độ nguy hiểm

(NLĐO) - Nếu bão số 10 Bualoi di chuyển chậm trên đất liền, thời gian gió mạnh, mưa lớn kéo dài dẫn tới nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở…

