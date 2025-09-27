HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Giới thiệu di sản thi ca của Hoàng đế Thiệu Trị

Kim Ngân

(NLĐO) - Sự kiện không chỉ là ra mắt một công trình nghiên cứu đặc sắc, mà còn là cơ hội để độc giả khám phá giá trị của văn học cung đình và thi ca Hán Nôm.

Sáng 27-9, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM (phường Bến Thành, TP HCM), Công ty cổ phần Sách Thái Hà phối hợp cùng Khoa Xã hội và Nhân văn trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi giới thiệu sách “Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ”.

 Một công trình nghiên cứu công phu về vua Thiệu Trị  

Tác phẩm được biên soạn và trình bày bởi tác giả Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, người đã dành nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu kho tàng thơ Hán Nôm cung đình.

TP HCM: Giới thiệu di sản thi ca của Hoàng đế Thiệu Trị - Ảnh 1.

Cuốn sách “Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ”

Cách đây 23 năm, Nguyễn Phước Hải Trung đã từng gây chú ý với cuốn sách đầu tay mang tên “Chơi chữ Hán Nôm - Những bài thơ độc đáo”, ghi dấu ấn với những khám phá tinh tế về nghệ thuật sử dụng chữ nghĩa của người xưa.

Cuốn sách của Nguyễn Phước Hải Trung lần này mang đến một cái nhìn hệ thống về di sản thơ ca độc đáo. Sách “Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - Đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ” dẫn dắt người đọc bước vào thế giới thơ ca phong phú và độc đáo của một vị quân vương không chỉ biết làm thơ, mà còn nghĩ về thơ, lý giải thi pháp và sử dụng thơ như một công cụ giáo hóa và trị quốc.

Thiệu Trị - Vị vua thi sĩ và học giả đích thực

Hoàng đế Thiệu Trị (1807-1847), vị vua thứ ba triều Nguyễn, được biết đến là một thi sĩ kiệt xuất với bộ “Ngự chế thi tập” đồ sộ hơn 5.000 trang. Ông không chỉ sáng tác nhiều thể thơ nhất trong văn học trung đại mà còn sáng tạo ra những thể cách chưa từng có tiền lệ.

TP HCM: Giới thiệu di sản thi ca của Hoàng đế Thiệu Trị - Ảnh 2.

Tác giả Nguyễn Phước Hải Trung tại buổi giao lưu sáng ngày 27-9 tại TP HCM

Thơ với Thiệu Trị không phải là một trò tiêu khiển của bậc đế vương nhàn rỗi, càng không chỉ là nghệ thuật để ngâm vịnh. Trái lại, thơ đối với ông như một phương tiện biểu đạt đạo lý, thể hiện lý tưởng trị quốc và khẳng định học vấn. Trong thơ ông thấp thoáng lý tưởng đạo Nho, tinh thần học thuật, và cả thái độ duy lý hiếm thấy khi nhìn nhận về văn chương cổ truyền.

Ông không chỉ làm thơ, mà còn phát biểu về thơ, bình xét về thi pháp và lý giải nghệ thuật thi ca như một học giả thực thụ.

Những luận điểm của ông trong thơ và các phát biểu liên quan đến văn học cho thấy một tư duy lý luận rõ ràng, sắc bén - điều mà rất ít cây bút trung đại đạt được, đặc biệt là một vị vua.

Tin liên quan

Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài

Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài

(NLĐO) - Kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài, NXB Kim Đồng giới thiệu đến độc giả 3 tiểu thuyết: "Kẻ cướp bến Bỏi", "Mẹ mìn bố mìn" và "Những ngõ phố".

Thú vị với tự truyện bằng truyện tranh

Tự truyện bằng truyện tranh là sự kết hợp giữa hình ảnh và lời kể để tái hiện ký ức, thể hiện cảm xúc của tác giả

TP HCM: Sắp diễn ra Lễ hội sách "An Khánh - Book Fest" 2025

(NLĐO) - "An Khánh - Book Fest" 2025 được tổ chức nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi và người dân.

