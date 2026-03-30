Giọt cà phê và giọt guitar

Anh hầu như không uống bia, rượu nhưng cà phê thì anh có thể uống suốt ngày, từ sáng cho tới tối lúc nào cũng được.

Tôi thường uống cà phê với anh vào buổi chiều ở quán quen trong góc công viên ở phường Hòa Hưng, chỗ ngồi của anh với bạn bè là căn gác nhỏ của quán. Những buổi chiều hôm đã trôi đi trong tiếng tí tách, giọt cà phê rơi thong thả, hương vị cà phê tỏa lan, thấm trong từng mạch máu.

Guitarist Châu Đăng Khoa đang phiêu với guitar

Sau ngụm cà phê, anh ôm đàn guitar, hai tay như múa trên cây đàn và những âm thanh tuyệt đẹp vang lên. Ngắm anh chơi guitar cũng là một hạnh phúc của đời sống, của sự hạnh ngộ, tình thân và cái đẹp của nghệ thuật hòa quyện cái quyến rũ của cà phê. Những ngón tay như bay trên cần đàn, những thế bấm cực kỳ khó, những kỹ thuật điêu luyện của tremolo, bass, pizz… đem lại cảm giác mê đắm đến thót tim cho người nghe.

Tiếng guitar lúc trầm lúc bổng, như những giọt rơi. Giọt cà phê thơm ngon, hương vị cà phê nhắc nhớ điều thân quen, gũi gần của cuộc sống, kết nối tình thân bè bạn giữa đời. Giọt guitar rơi xuống hồn người nghe, rơi xuống không gian và lắng lại, lúc như những giọt mưa thì thầm trên mái, khi như những hạt nắng chiều sót lại tung tăng ở ngoài sân…

Guitarist Châu Đăng Khoa (trái) và tác giả trong một quán cà phê ở TPHCM

Buổi tối dần trôi qua, quanh ly cà phê là những câu chuyện của chúng tôi. Bên bụi ô rô của xóm nhà anh tại Bến Bình Đông (quận 8 ngày trước), từ thuở thiếu thời anh luyện đàn hơn 10 giờ mỗi ngày cùng nỗi đam mê để trở thành thủ khoa đầu vào Nhạc viện TPHCM năm anh 18 tuổi. Và anh cùng các guitarist Phùng Tuấn Vũ, Vũ Ngọc Giao… vào năm 1980 đã tổ chức trình diễn những đêm nhạc cổ điển đầu tiên, thổi bùng phong trào guitar cổ điển của Việt Nam một thời.

Bên ly cà phê, anh với cây đàn, như một biểu tượng đẹp của guitar cổ điển…