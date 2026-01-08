HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Giọt nước mắt hạnh phúc của những thủ khoa vượt khó

Huế Xuân

(NLĐO) - Những lá thư tay chi chít chữ, đôi chỗ bị lem mực vì nước mắt rơi chính là lý do để học bổng "Nâng bước thủ khoa 2025" tiếp tục nâng đỡ những ước mơ.

Ngày 8-1, gần 100 thủ khoa, á khoa và các sinh viên thuộc tốp đạt điểm cao có mặt tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM) để tham dự chương trình "Nâng bước thủ khoa 2025". Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn tổ chức, diễn ra đồng thời ở 2 đầu cầu TPHCM và Hà Nội.

img

Năm 2025, cả nước có 120 sinh viên là thủ khoa, á khoa và các sinh viên thuộc tốp đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh ĐH. Ảnh: Duy Anh

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cho biết từng chứng kiến không ít học sinh đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi lại đứng trước nguy cơ không thể bước chân vào giảng đường chỉ vì gia đình quá khó khăn. Từ những day dứt ấy, chương trình "Nâng bước thủ khoa" được ra đời.

10 năm qua, chương trình đã bền bỉ, đồng hành cùng hơn 1.000 thủ khoa, sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.

"Điều xúc động nhất không chỉ là những suất học bổng được trao đi qua mỗi năm mà là những bức tâm thư các em gửi về chương trình. Trong từng dòng chữ còn run run, các em kể về hành trình vượt khó, về niềm tin rằng chỉ cần có thêm một bàn tay nâng đỡ, các em sẽ không bỏ cuộc. Chính những câu chuyện ấy đã tiếp thêm động lực để Báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành kiên trì theo đuổi suốt 10 năm qua" - nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

img

Em Phạm Quyết Thắng, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) và em Nguyễn Võ Nhật Thiện, Trường ĐH Phú Yên, chia sẻ về hành trình chinh phục cánh cửa ĐH của mình. Ảnh: Duy Anh

Trước khi bước vào phần vinh danh thủ khoa, chương trình dành thời gian giao lưu với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó. Giây phút ấy, nhiều thủ khoa lặng im, cúi đầu lau nước mắt.

Em Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành giáo dục mầm non-Trường ĐH Phú Yên, rươm rướm nước mắt khi nhắc về cha mẹ đã khuất.

Năm 5 tuổi, Thiện mồ côi cha. Đến 10 tuổi, mẹ em lâm bệnh nặng. Hai mẹ con nương tựa nhau bằng gánh rau muống bán mỗi buổi sáng, vừa để lo thuốc thang, vừa để duy trì việc học cho con. Đau đớn thay, đúng vào ngày sinh nhật 12 tuổi, mẹ của Thiên đã trút hơi thở cuối cùng. Từ đó, Thiện học cách sống tự lập một mình và nỗ lực học tập để nuôi dưỡng ước mơ vào ĐH.

img

Để có mặt tại chương trình vinh danh và nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa", các sinh viên đã vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập rất nhiều.

img

img

img

Nhiều thủ khoa, á khoa không cầm được nước mắt khi lắng nghe những chia sẻ đầy thử thách, nỗ lực của bạn bè cùng trang lứa. Ảnh: Duy Anh

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, năm nay kỷ niệm lần thứ 10 của chương trình "Nâng bước thủ khoa" và cũng là năm mà nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và miền Trung trải qua những đợt bão lũ khốc liệt. 

Với tinh thần đồng hành cùng những vùng đất chịu nhiều tổn thương, chương trình ưu tiên lựa chọn 70 thủ khoa, sinh viên học giỏi đến từ các vùng bão lũ, tiếp sức để các em không bị gián đoạn con đường học tập vì thiên tai.

đại học Thủ khoa ước mơ tiếp sức đến trường vinh danh báo Tiền Phong học bổng sinh viên TPHCM nâng bước thủ khoa
