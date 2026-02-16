HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Giữ lại thiên chức làm mẹ cho bệnh nhân 22 tuổi

Hải Yến

(NLĐO) - Cơn đau bụng dữ dội kéo dài nhiều giờ đã khiến nữ bệnh nhân 22 tuổi phải vào cấp cứu. May mắn, sau ca phẫu thuật khẩn trong đêm bệnh nhân đã hồi phục

Trưa 16-2, TS-BS Bùi Chí Thương, Trưởng Khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định vui mừng chia sẻ về ca phẫu thuật cứu buồng trứng cho bệnh nhân 22 tuổi trước thềm năm mới. 

Niềm vui của bác sĩ giữ lại thiên chức làm mẹ cho bệnh nhân 22 tuổi - Ảnh 1.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định tháo xoắn và theo dõi khả năng hồi phục của buồng trứng.

Trước đó, nữ bệnh nhân được đưa vào  cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm nôn sau nhiều giờ chịu đựng.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết cơn đau xuất hiện khi cô đang chuẩn bị mâm ngũ quả ngày Tết. Ban đầu, bệnh nhân nghĩ chỉ là đau bụng do gắng sức nên tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, sau khoảng 10 giờ, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, buộc cô phải nhập viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn. Nhận định nhiều khả năng là u buồng trứng xoắn (một tình trạng cấp cứu sản phụ khoa). Do vậy, ê-kíp đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp lúc hơn 1 giờ sáng.

Khi tiến hành nội soi ổ bụng, ê-kíp trực ghi nhận phần phụ bên trái có khối u buồng trứng hai thùy kích thước khoảng 8 cm và 2 cm bị xoắn tím đen, dấu hiệu cho thấy nguy cơ hoại tử.

Trước tình huống này, các bác sĩ đứng trước lựa chọn khó khăn: cắt bỏ toàn bộ buồng trứng tổn thương để tránh biến chứng, hay nỗ lực bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhân còn rất trẻ và chưa lập gia đình.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định tháo xoắn và theo dõi khả năng hồi phục của buồng trứng. Từng phút trôi qua trong phòng mổ. Đến phút thứ 15, mô buồng trứng dần hồng trở lại dấu hiệu cho thấy dòng máu đã được tái lập. 

Nắm bắt cơ hội, các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u, bảo tồn tối đa phần mô lành. Ca mổ nội soi diễn ra thuận lợi, lượng máu mất chỉ khoảng 20 ml.

Sáng cùng ngày, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và nở nụ cười nhẹ nhõm sau biến cố bất ngờ.

Theo BS Thương, trong những trường hợp cấp cứu như vậy, sự thận trọng và quyết tâm bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh đặc biệt là phụ nữ trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu khi điều kiện cho phép.

"Nghề y là vậy, chỉ cần thấy bệnh nhân hồi phục và mỉm cười, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng" - BS Thương chia sẻ.

