HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn

Huế Xuân

(NLĐO) - Nhiều thí sinh bước vào điểm thi với nụ cười rạng rỡ, tâm lý thoải mái vì đã ôn tập kỹ lưỡng.

Sáng 31-5, hơn 151.000 thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM đã có mặt tại 142 điểm thi để làm thủ tục dự thi. Đây là kỳ thi lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới của TPHCM.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bà Điểm), ngay từ sớm đã có rất đông phụ huynh và thí sinh đợi trước cổng trường.

Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 1.

Thí sinh kiểm tra lại số báo danh và vị trí phòng thi

Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 2.

Nhiều thí sinh đến điểm thi với tâm lý thoải mái

Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 3.
Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 4.

Thí sinh vui mừng vì gặp được bạn học cũ tại điểm thi

Em Tố Uyên, học sinh Trường THCS Tô Ký, cho biết bản thân không cảm thấy áp lực trước môn thi đầu tiên nhờ ôn tập khoa học. Uyên đăng ký 3 nguyện vọng lần lượt là vào Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, Trường THPT Phạm Văn Sáng và Trường THPT Thới An.

"Các nguyện vọng đều được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên sự định hướng, tư vấn từ phía nhà trường và gia đình, giúp em có được tâm thế thoải mái và tự tin nhất trước khi bước vào phòng thi" - Uyên chia sẻ.

Em Hồng Tigon, Trường THCS Nguyễn Hồng Đào, cho biết chỉ đặt 2 nguyện vọng. Nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lý Thường Kiệt, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

"Em đã hệ thống lại các dẫn chứng nghị luận xã hội và trang bị một tâm thế vững vàng nhất để quyết tâm "ăn điểm" ngay từ bài thi đầu tiên" – Tigon tự tin nói.

Thầy Hồ Ngọc Đăng Khoa, Trưởng điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bà Điểm), cho biết công tác chuẩn bị tại điểm thi này đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi chính thức.

Theo thầy Khoa, điểm mới và cũng là điểm áp lực nhất đối với hội đồng thi là đề thi được bàn giao trước ngày thi một ngày. Việc giữ đề và bài thi qua đêm ngoài giờ thi đòi hỏi công tác bảo vệ phải cực kỳ nghiêm ngặt.

"Điểm thi này có 30 phòng thi với 24 thí sinh mỗi phòng. Trong đó, có một trường hợp thí sinh đặc biệt bị gãy tay trái. Tuy nhiên, do em thuận tay phải và vẫn tự viết bài được nên điểm thi đã báo cáo Sở GD-ĐT để em tham gia dự thi chung phòng với các bạn, đảm bảo tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh" - Thầy Khoa cho biết thêm.

Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 5.
Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 6.
Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 7.

Giám thị phổ biến quy chế thi, lưu ý thí sinh những vật dụng không được mang vào phòng thi

Tại điểm thi Trường THPT Phước Long (phường Phước Long), cô Nguyễn Thị Hà, Trưởng điểm thi cho biết có 33 phòng thi, 122 cán bộ phục vụ công tác thi và 788 thí sinh.

Điểm thi này có 1 thí sinh đặc biệt là em Văn Phú Quang Huy, học sinh Trường THCS Phước Bình, bị tai nạn gãy chân khi đá banh vào 2 tuần trước.

Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 8.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phước Long. Ảnh: H.P

Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn - Ảnh 9.

Giám thị phổ biến quy chế thi

Cô Hà cho biết trường hợp này được tạo điều kiện phụ huynh có thể chở thẳng con vào trường. Huy cũng chọn tham gia phòng thi chung theo giấy báo dự thi cùng các bạn học sinh khác. Ngoài ra, khi lên cầu thang, thí sinh được bảo vệ hỗ trợ cõng lên phòng thi.

Sáng mai, 1-6, thí sinh sẽ bắt đầu môn thi đầu tiên - môn ngữ văn với thời gian thi 120 phút.


Tin liên quan

Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có

Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có

(NLĐO)- Sáng nay, gần 152.000 thí sinh TPHCM ở cả 3 khu vực tiến hành làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10, quy mô kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay

Luyện kỹ năng "thực chiến" cho sinh viên tại phòng phiên dịch

(NLĐO) - Phòng phiên dịch song song tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tâm thế hội nhập.

Nền tảng chăm sóc sức khỏe sinh sản đoạt giải Nhất thi khởi nghiệp sáng tạo

(NLĐO)- Dự án "WeMom - Nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ" được trao giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo.

TPHCM THPT sĩ tử thí sinh quy chế thi THCS lưu ý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo