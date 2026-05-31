Giữ tinh thần lạc quan, sĩ tử sẵn sàng vượt vũ môn

Sáng 31-5, hơn 151.000 thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM đã có mặt tại 142 điểm thi để làm thủ tục dự thi. Đây là kỳ thi lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới của TPHCM.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bà Điểm), ngay từ sớm đã có rất đông phụ huynh và thí sinh đợi trước cổng trường.

Thí sinh kiểm tra lại số báo danh và vị trí phòng thi

Nhiều thí sinh đến điểm thi với tâm lý thoải mái

Thí sinh vui mừng vì gặp được bạn học cũ tại điểm thi

Em Tố Uyên, học sinh Trường THCS Tô Ký, cho biết bản thân không cảm thấy áp lực trước môn thi đầu tiên nhờ ôn tập khoa học. Uyên đăng ký 3 nguyện vọng lần lượt là vào Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, Trường THPT Phạm Văn Sáng và Trường THPT Thới An.

"Các nguyện vọng đều được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên sự định hướng, tư vấn từ phía nhà trường và gia đình, giúp em có được tâm thế thoải mái và tự tin nhất trước khi bước vào phòng thi" - Uyên chia sẻ.

Em Hồng Tigon, Trường THCS Nguyễn Hồng Đào, cho biết chỉ đặt 2 nguyện vọng. Nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lý Thường Kiệt, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

"Em đã hệ thống lại các dẫn chứng nghị luận xã hội và trang bị một tâm thế vững vàng nhất để quyết tâm "ăn điểm" ngay từ bài thi đầu tiên" – Tigon tự tin nói.

Thầy Hồ Ngọc Đăng Khoa, Trưởng điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bà Điểm), cho biết công tác chuẩn bị tại điểm thi này đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi chính thức.

Theo thầy Khoa, điểm mới và cũng là điểm áp lực nhất đối với hội đồng thi là đề thi được bàn giao trước ngày thi một ngày. Việc giữ đề và bài thi qua đêm ngoài giờ thi đòi hỏi công tác bảo vệ phải cực kỳ nghiêm ngặt.

"Điểm thi này có 30 phòng thi với 24 thí sinh mỗi phòng. Trong đó, có một trường hợp thí sinh đặc biệt bị gãy tay trái. Tuy nhiên, do em thuận tay phải và vẫn tự viết bài được nên điểm thi đã báo cáo Sở GD-ĐT để em tham gia dự thi chung phòng với các bạn, đảm bảo tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh" - Thầy Khoa cho biết thêm.

Giám thị phổ biến quy chế thi, lưu ý thí sinh những vật dụng không được mang vào phòng thi

Tại điểm thi Trường THPT Phước Long (phường Phước Long), cô Nguyễn Thị Hà, Trưởng điểm thi cho biết có 33 phòng thi, 122 cán bộ phục vụ công tác thi và 788 thí sinh.

Điểm thi này có 1 thí sinh đặc biệt là em Văn Phú Quang Huy, học sinh Trường THCS Phước Bình, bị tai nạn gãy chân khi đá banh vào 2 tuần trước.

Giám thị phổ biến quy chế thi

Cô Hà cho biết trường hợp này được tạo điều kiện phụ huynh có thể chở thẳng con vào trường. Huy cũng chọn tham gia phòng thi chung theo giấy báo dự thi cùng các bạn học sinh khác. Ngoài ra, khi lên cầu thang, thí sinh được bảo vệ hỗ trợ cõng lên phòng thi.

Sáng mai, 1-6, thí sinh sẽ bắt đầu môn thi đầu tiên - môn ngữ văn với thời gian thi 120 phút.



