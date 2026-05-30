Giáo dục

Luyện kỹ năng "thực chiến" cho sinh viên tại phòng phiên dịch

Huế Xuân

(NLĐO) - Phòng phiên dịch song song tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tâm thế hội nhập.

Ngày 30-5, tại cơ sở Linh Xuân, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) đã tổ chức chuỗi sự kiện “Ngày hội Tuyển dụng và Diễn đàn Doanh nghiệp năm 2026”.

Sự kiện có sự tham dự của ông Adiguna Wijaya, Lãnh sự Thông tin - Văn hóa và Xã hội, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM; bà Koh Bee Ching, Phó Lãnh sự Giáo dục, Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, các doanh nghiệp đối tác trong nước cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: "Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, nguồn nhân lực chất lượng cao đã trở thành nền tảng và lợi thế cạnh tranh quan trọng của quốc gia. Mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp không còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn cấp thiết".

img

GS-TS Ngô Thị Phương Lan khẳng định khoa học xã hội và nhân văn không chỉ góp phần kiến tạo con người, văn hóa tổ chức mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chuỗi sự kiện gồm 3 hoạt động trọng điểm: Diễn đàn Doanh nghiệp 2026, Ngày hội Tuyển dụng “USSH Job Fair 2026” và chương trình giới thiệu mạng lưới đối tác chiến lược “USSH - Enterprise Partnership 500+” giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2026, các tham luận từ đại diện hiệp hội, doanh nghiệp quốc tế đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về yêu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Ông Trần Thanh Quyết, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam, đề cao việc chuyển hóa kiến thức học thuật thành năng lực làm việc thực tế thông qua các kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, điều phối dự án và học tập suốt đời. 

Bên cạnh đó, ông Kim Young Hun, Giám đốc Trung tâm Hợp tác CNTT Hàn Quốc tại TPHCM, giới thiệu mô hình đào tạo “Phiên dịch viên CNTT Hàn - Việt”, kết hợp ngoại ngữ, công nghệ và AI nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc tế.

img

Nhà trường ký kết hợp tác với các đối tác

img

img

Sinh viên tìm kiếm việc làm tại ngày hội

Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái đào tạo gắn với thực tiễn, trong đó có việc xây dựng các không gian mô phỏng môi trường làm việc và phòng phiên dịch song song ngay tại trường nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tâm thế hội nhập ngay từ những năm đầu đại học. 

Ngoài ra, nhà trường cam kết sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác toàn diện với cộng đồng doanh nghiệp.

