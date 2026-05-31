Giáo dục

Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có

Đặng Trinh. Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO)- Sáng nay, gần 152.000 thí sinh TPHCM ở cả 3 khu vực tiến hành làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10, quy mô kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay

Sáng nay, 31-5, thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM bắt đầu đến các điểm thi để sinh hoạt nội quy thí sinh và kiểm tra thông tin cá nhân, chuẩn bị bước vào hai ngày thi của kỳ thi lớp 10 năm 2026.

Đề thi giao trước một ngày 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên cũng là lớn nhất sau sáp nhập với gần 152.000 thí sinh đăng ký dự thi. 

Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 1.

490 HS tập trung thi vào lớp 10 tại điểm Trường THCS Phú Thọ (phường Phú Thọ, TP HCM)

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐTTP HCM, cho biết ở kỳ thi lớp 10 năm 2026, TPHCM có 151.269 thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường công lập. TPHCM tổ chức 242 điểm thi trải rộng khắp cả 3 khu vực, bao gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với tổng số 6.443 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Khác với những năm trước, tại kỳ thi lớp 10 năm nay, đề thi sẽ được giao từ ngày 31-5, trước khi thi một ngày do địa bàn trải rộng ở ba khu vực. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP cho biết việc bảo quản đề thi không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm của trưởng các điểm thi. Sau khi thí sinh hoàn thành 3 môn thi, bài làm mới được chuyển về Sở GD-ĐT chung một lần. Công tác chấm thi sẽ tập trung tại 3 điểm, mỗi nơi một môn.

Kỳ thi loại hơn 50.000 thí sinh

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP HCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em. Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 2.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TPHCM bắt đầu đến các điểm thi để sinh hoạt nội quy thí sinh và kiểm tra thông tin cá nhân, chuẩn bị bước vào hai ngày thi của kỳ thi lớp 10 năm 2026

Dù chỉ tiêu tuyển sinh tăng đáng kể, song so với số thí sinh đăng ký thi lớp 10 tăng mạnh, ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, theo tính toán vẫn có hơn 50.000 thí sinh rời khỏi cuộc đua lớp 10 công lập. Sở GD-ĐT TP HCM cho biết vẫn còn nhiều hướng đi cho học sinh, chẳng hạn như các trung tâm GDTX, các trường CĐ, trung cấp, hệ thống các trường ngoài công lập.

Dưới đây là hình ảnh thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi lớp 10: 

Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 3.
Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 4.
Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 5.

Thí sinh trong ngày làm thủ tục dự thi

Hình ảnh thí sinh TPHCM hồi hộp làm thủ tục dự thi lớp 10: Kỳ thi quy mô lớn chưa từng có - Ảnh 6.

Kỳ thi lớp 10 năm nay là kỳ thi với quy mô lớn chưa từng có

Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị lãnh đạo các điểm thi nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi này. "Trưởng điểm thi và toàn bộ thành viên lãnh đạo điểm thi không được phép lơ là, dù ở bất kỳ vị trí nào" - ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT đề nghị toàn bộ điểm thi thực hiện nghiêm phương châm "4 đúng, 3 không". Trong đó, "4 đúng" là đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng, đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống, sự cố bất thường. "3 không" gồm: Không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá và không tự xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Công bố 242 điểm thi lớp 10 ở TPHCM, đề thi được giao trước 1 ngày

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM công bố 242 điểm thi lớp 10, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-6 sắp tới, đồng thời có những lưu ý quan trọng.

Sở GD-ĐT TPHCM nói rõ chuyện thi hay xét tuyển lớp 10

(NLĐO)- Ngành GD-ĐT TP đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương

TPHCM: Tuyệt đối không tư vấn lớp 10 theo nhận định cá nhân, gây hoang mang cho học sinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục trong công tác tổ chức thi lớp 10 tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, gây lo lắng cho học sinh

