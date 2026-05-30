Giáo dục

Nền tảng chăm sóc sức khỏe sinh sản đoạt giải Nhất thi khởi nghiệp sáng tạo

Yến Anh

(NLĐO)- Dự án "WeMom - Nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ" được trao giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 30-5, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - ĐH Quốc gia Hà Nội, tổ chức vòng chung kết cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo HSB - Innovation Business Ignition 2026".

Dự án "WeMom - Nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ" được trao giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo

"Khởi nghiệp sáng tạo HSB" không chỉ là sân chơi để sinh viên thể hiện tư duy đổi mới sáng tạo, mà còn là môi trường thực hành, nơi các ý tưởng kinh doanh được hỗ trợ và khuyến khích hiện thực hóa ngay từ khi còn trên giảng đường.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất trị giá 50 triệu đồng cùng 70 triệu đồng hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp được trao cho dự án "WeMom - Nền tảng công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ".

Giải Nhì trị giá 30 triệu đồng cùng 30 triệu đồng hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc về dự án ExAS với "Giải pháp xây dựng dữ liệu cho tín chỉ carbon nông nghiệp".

Dự án ExAS với Giải pháp xây dựng dữ liệu cho tín chỉ carbon nông nghiệp đoạt giải Nhì

Hai giải ba mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, được trao cho các dự án "EcoNetwork"(Xây dựng và đào tạo năng lực ESG cho doanh nghiệp nhỏ và vừa) và "EdSkill" (Nền tảng trao đổi kỹ năng cho sinh viên). Giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng thuộc về dự án "Career Lab Hub - Chương trình thí nghiệm nghề nghiệp tiền chuyên ngành".

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Truường Quản trị Kinh doanh, nhấn mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ là xu hướng trên thế giới mà trở thành một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Nội dung này được thể hiện trong nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân…, góp phần quan trọng đảm bảo trong 10 năm tới Việt Nam có tăng trưởng GDP mỗi năm là hai con số.

GS-TS Hoàng Đình Phi khẳng định HSB luôn xác định đào tạo không chỉ dừng ở việc truyền đạt, trao đổi tri thức mà phải tạo ra môi trường để sinh viên được trải nghiệm, phản biện, sáng tạo, vận dụng, chia sẻ tri thức mới, ý tưởng mới, được va chạm thực tiễn, hình thành tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực kiến tạo giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong hành trình hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, năm 2022, HSB đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo (CEI). Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn, tư vấn phát triển mô hình kinh doanh, hỗ trợ kỹ năng khởi nghiệp và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp HSB với các chương trình hỗ trợ kết nối hiệu quả.

Đặc biệt, với mạng lưới hơn 15.000 cựu sinh viên mà nhiều người đang là doanh nhân, lãnh đạo và quản trị các tổ chức và doanh nghiệp, thì sinh viên HSB luôn có bệ đỡ vững chắc để trưởng thành và vươn xa.

Bộ GD-ĐT triển khai chương trình khởi nghiệp 2026-2035

(NLĐO) - Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong giáo dục, ưu tiên công nghệ số, start-up và chuyển đổi số toàn ngành.

