Thời sự

Giữ vững an ninh chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân

Bài và ảnh: ĐÔNG HOA

Các nỗ lực từ Ban Nội chính Thành ủy TP HCM cùng nhiều đơn vị góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 31-12-2025, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp của Đảng bộ TP HCM năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Nhiều kết quả tốt

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, đặc khu của TP HCM.

Thông tin từ đây cho hay năm 2025, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giữ vững an ninh chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TP HCM (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM) - Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan tích cực, chủ động trong nhiệm vụ. 

Công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương trong rà soát, đề xuất cấp ủy địa phương chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo được làm tốt. 

Ngoài ra, tham mưu tích cực và đề xuất giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 670/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tham luận tại hội nghị, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, cho biết sau khi TP HCM thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án trên địa bàn. 

Cũng theo ông Tuấn, thành phố đã có kế hoạch xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất tồn đọng năm 2025. Việc xử lý thực hiện với phương châm nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu giải quyết 50% công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương; 100% công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.

Những nhiệm vụ lớn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan liên quan đóng góp tích cực vào kết quả chung trong năm 2025, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Giữ vững an ninh chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Lê Quốc Phong cho biết năm 2026 khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ quan trọng và nặng nề. Do đó, Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan có liên quan cần chủ động tham mưu cấp ủy các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Lê Quốc Phong lưu ý tới phòng chống lãng phí, nhất là lĩnh vực đầu tư công để không thất thoát nguồn lực. Cùng với đó, rà soát, xử lý hiệu quả những công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Nhắc tới mục tiêu "Thành phố không ma túy" vào năm 2030 mà Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM đã đề ra, ông Lê Quốc Phong yêu cầu tập trung mọi giải pháp để thực hiện hiệu quả, tạo nên một cộng đồng trách nhiệm cùng tham gia. Qua đó bảo đảm an toàn, bình yên cho từng gia đình, từng người dân.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, đó là giải quyết thấu đáo, triệt để từ cơ sở những vấn đề bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện của người dân. 

Trong số 838 dự án tồn đọng, vướng mắc có 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, 778 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của TP HCM. Đến nay, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ trên 80%. Con số này tương ứng với xử lý trên 131.403 tỉ đồng.

Ông Quách Ngọc Tuấn kiến nghị đối với các dự án đã có chỉ đạo tháo gỡ, các sở, ngành cần khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.


