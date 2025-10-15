Tràn đầy niềm tin và hy vọng

Diễn ra từ ngày 13 đến 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I đang lan tỏa khí thế mới, niềm tin mới tới mọi mặt đời sống. Dịp này, bên cạnh những tình cảm của người dân, sự phát triển của TP HCM nhận được nhiều chờ đợi, kỳ vọng từ du khách quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài…

Định vị rõ thương hiệu

Ông Danny Võ Thành Đăng - kiều bào Singapore, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - nhận xét trước đây, dù vẫn đóng vai trò đầu tàu kinh tế cả nước nhưng TP HCM còn không ít thách thức. Cụ thể như nhiều điểm nghẽn về cơ chế, con người, hạ tầng, đặc biệt là sự liên kết với các địa phương lân cận.

Tin tưởng Những ngày này, mọi ngả đường, khu phố tại TP HCM đều khoác lên tấm áo tươi mới với cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu rực rỡ sắc màu. Hòa trong sự tươi tắn ấy là tâm trạng nao nức, phấn khởi của người dân. Ông Lộc Trung Nghĩa - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chánh Hiệp - nhìn nhận không khí đó góp phần khơi dậy niềm tin, tinh thần yêu nước, sự đồng thuận xã hội. Th.Thảo

Sự kiện hợp nhất cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1-7 vừa qua là cột mốc ấn tượng với TP HCM và đại hội đang diễn ra mang tín hiệu rõ ràng nhất về sự phát triển của thành phố thời gian tới, khi quy mô, lợi thế, vị thế, vai trò… mang tầm vóc khác hẳn.

Theo ông Danny Võ Thành Đăng, thành phố sẽ có những quyết sách mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế, định vị rõ thương hiệu.

Quá trình này bao gồm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm sáng tạo, đồng thời phát triển mạnh kinh tế tư nhân, hỗ trợ khởi nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Với cơ chế minh bạch, quyết liệt và các chính sách hỗ trợ FDI, TP HCM có thể tạo niềm tin cho nhà đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tới" - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đánh giá.

Sớm hiện thực hóa chính sách

TS Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) - cho hay các nhà đầu tư kỳ vọng chính quyền thành phố vừa đưa ra định hướng dài hạn, vừa có hành động cụ thể như hỗ trợ thuế, xúc tiến đầu tư, tạo hệ sinh thái liên kết doanh nghiệp lớn - vừa - nhỏ.

Nhiều doanh nghiệp chờ đợi sự nhanh chóng, rõ ràng trong triển khai chính sách để tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.

Trong đó, thành phố không chỉ thu hút FDI mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt chủ động tham gia chuỗi giá trị công nghệ cao, bán dẫn và khởi nghiệp sáng tạo.

Việc cải thiện cơ chế hành chính, giảm thủ tục, kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, theo TS Trần Hải Linh, nên được xem như khâu then chốt để nâng cao năng lực nội tại. Ngoài ra, tận dụng dữ liệu lớn phát triển hạ tầng số cũng là cơ hội để vận hành đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế số.

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (99% vốn đầu tư Hàn Quốc), cũng đồng ý rằng TP HCM đang có nhiều lợi thế để thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào nhờ quỹ đất rộng mở. Hệ thống cảng biển cũng có rất nhiều dư địa, đặc biệt khi TP HCM đang đầu tư cho siêu cảng quốc tế Cần Giờ.

Với trung tâm tài chính quốc tế đang được thành phố triển khai cũng góp phần mang tính cộng hưởng để thu hút dòng vốn ngoại. Đặc biệt, mới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi bởi tổ chức FTSE sẽ góp phần thu hút dòng vốn FDI, vốn đầu tư gián tiếp (FII) chảy vào nhiều hơn, tạo uy tín và nâng tầm vị thế cho Việt Nam.

Qua đó, dòng vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào nhiều hơn, trong đó có TP HCM - siêu đô thị với nhiều lợi thế nổi trội.

TP HCM nhận được nhiều hiến kế cũng như kỳ vọng của doanh nghiệp, du khách, người dân... về chiến lược phát triển thời gian tới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Truyền cảm hứng

Ông Paul A. Gilbert, Jr. - người Mỹ, giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Liên lục địa (I-CLC) - có gần 8 năm giảng dạy tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, Cộng hòa Czech trước khi tới Việt Nam.

Với nền tảng về lịch sử và xã hội học, ông nhận thấy Việt Nam là điểm đến hấp dẫn về tiềm năng kinh tế, có thể tham gia đầy đủ hơn vào thương mại, khoa học, công nghiệp cũng như giáo dục trên toàn cầu. Dù mới ở TP HCM khoảng 6 tuần nhưng ông cảm nhận rõ kinh tế nơi đây đang mở rộng nhanh chóng và có tiềm năng tăng trưởng.

"Tôi cảm thấy thật thú vị khi suy ngẫm xem hình ảnh tươi sáng của Việt Nam cũng như TP HCM sẽ như thế nào trong những thập kỷ tới" - giáo viên này nói.

Anh Shin Minseok - người Hàn Quốc, quản lý tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM - nhìn nhận TP HCM thực sự là một nơi sôi động và truyền cảm hứng để sinh sống và làm việc.

Trong thời gian ở đây, anh chứng kiến sự biến đổi đáng kinh ngạc của thành phố khi hạ tầng hiện đại, các khu đô thị mới và nền kinh tế khởi nghiệp cùng dịch vụ phát triển nhanh chóng.

Theo anh, thành phố đang được định hình thành một trung tâm đổi mới hàng đầu tại Đông Nam Á, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối đất nước với các thị trường toàn cầu. Nơi đây không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn phát triển văn hóa và xã hội, trở thành mô hình hiện đại hóa cân bằng với truyền thống… bởi có cả khát vọng lẫn nguồn nhân lực tài năng.

Các ngả đường ở TP HCM rực màu cờ Đảng, cờ nước. Ảnh: HUYỀN TRÂN

Tạo dấu ấn

Ở góc nhìn khác, Patrick McGloine, nghiên cứu sinh về nhựa của Chương trình Fulbright Việt Nam, tiết lộ anh mới đặt chân đến TP HCM hơn 3 tháng nhưng thành phố đã để lại ấn tượng về một nơi đầy sức sống và người dân vô cùng thân thiện.

McGloine thừa nhận anh chưa thể hiểu biết trọn vẹn về tiến trình thay da đổi thịt của đô thị hơn 300 năm tuổi nhưng nhịp sống năng động, năng lượng trẻ trung cùng tinh thần cởi mở ở thời điểm hiện tại là rất rõ.

Giống như nhiều người nước ngoài, nam công dân Mỹ này nhận thấy TP HCM chính là trái tim kinh tế của Việt Nam, là trung tâm thu hút đầu tư, thương mại và sáng tạo. Chính tư duy cởi mở và tinh thần cầu tiến là yếu tố giúp thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong hành trình hiện đại hóa đất nước.

"Để tiếp tục không ngừng mở rộng và phát triển, TP HCM cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, đầu tư mạnh hơn vào hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là metro, một trong những điều kiện thiết yếu giúp một đô thị hiện đại vận hành hiệu quả và bền vững. Thành phố cũng nên đẩy mạnh xử lý rác thải trên kênh rạch để tăng vẻ mỹ quan và tạo dấu ấn" - anh Patrick McGloine nói thêm.