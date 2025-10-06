Malaysia lên tiếng khi hạn chót kháng cáo với FIFA còn vài giờ

Vào tối 26-10, FIFA đã ra án phạt về 7 cầu thủ được nhập tịch của LĐBĐ Malaysia (FAM) có hành vi gian lận về hồ sơ. Trong thông báo đó, FIFA thông báo nhóm cầu thủ này và FAM có quyền kháng cáo trong 10 ngày.

Thời điểm hiện tại đến hạn chót chỉ còn vài tiếng, cả khu vực Đông Nam Á đang nín thờ chờ quyết định cuối cùng. Trước hạn kháng cáo này, FAM vừa lên tiếng và khẳng định chưa nhận được hồ sơ chi tiết để kháng cáo.

"Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) xin thông báo rằng FAM vẫn đang chờ đợi tài liệu đầy đủ về quyết định phân xử từ Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA).

Quá trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu ngay sau khi tài liệu đầy đủ của quyết định đó được nhận một cách chính thức. Đội ngũ pháp lý của FAM đã sẵn sàng để thực hiện bất kỳ hành động tiếp theo nào ngay khi tài liệu liên quan được nhận" - FAM tuyên bố sẽ làm mọi thứ khi nhận được hồ sơ từ FIFA.

FAM cũng bày tỏ họ sẽ cho đội ngũ pháp lý đệ trình đơn kháng cáo kèm theo các hồ sơ ngay khi nhận được hồ sơ kỷ luật chi tiết.

Cũng theo báo Malaysia New Straits Times (NST), FAM sẽ thuê những luật sư hàng đầu thế giới để bảo vệ họ khỏi các án phạt từ FIFA hay AFC, hay giảm nhẹ án phạt từ FIFA.

"Chỉ những luật sư có trình độ cao và kinh nghiệm mới có thể đảm bảo không có lỗi kỹ thuật ở mọi bằng chứng, tài liệu và lập luận trong đơn khiếu nại. FAM sẽ thuê luật sư nước ngoài để xử lý vụ việc, với hy vọng đạt được kết quả tích cực" - NST có đoạn.

Dù nhận án phạt về tiến và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị đình chỉ 12 tháng, FAM vừa qua vẫn tiếp tục triệu tập tới 14 ngoại binh.

Cũng trong ngày hôm nay, tuyển Malaysia đã di chuyển sang Lào chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.