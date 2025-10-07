FIFA tung chứng cứ Malaysia giả giấy tờ, thời gian 39 ngày chờ AFC phán quyết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

FIFA tung chứng cứ Malaysia giả giấy tờ, thời gian 39 ngày chờ AFC phán quyết

Quốc An

(NLĐO) - Trước lập luận và quan điểm của Malaysia, FIFA đã đưa ra bằng chứng về nguồn góc của 7 cầu nhập tịch trong vụ việc gian lận hồ sơ.

Rạng sáng 7-10, FIFA đã công bố văn bản dài 19 trang xoay quanh tiến trình tiếp nhận, làm rõ và xử lý vụ việc liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ.

Trong đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tiến hành điều tra và thu thập bản sao giấy khai sinh gốc của một số cầu thủ bị nghi gian lận hồ sơ.

Kết quả cho thấy nơi sinh thực tế của họ không phải ở Malaysia như trong giấy tờ nộp cho FIFA, mà tại các quốc gia như Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Cụ thể, cầu thủ nhập tịch María Belén Concepción sinh tại Santa Cruz de la Palma (Tây Ban Nha) - trong khi hồ sơ giả ghi là Malacca (Malaysia); Carlos Rogelio Fernandez sinh tại Santa Fé de la Cruz (Argentina); Omar Eli Holgado Gardon tại Buenos Aires (Argentina); Concepción Agueda Alaniz tại Roldán (Argentina); Nair de Oliveira tại Abre Campo (Brazil); Gregorio Irazabal y Lamiquiz tại Biscaya (Tây Ban Nha) và Hendrik Jan Hevel tại The Hague (Hà Lan).

FIFA tung chứng cứ Malaysia giả giấy tờ, thời gian 39 ngày chờ AFC phán quyết - Ảnh 1.

Thông tin được FIFA công bố

"Dựa trên các bằng chứng thu thập được, Ban Thư ký FIFA tin chắc rằng các tài liệu do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp là giả mạo. Các cầu thủ đã sử dụng giấy tờ này để lách quy định của FIFA, qua đó đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia dù không đủ tư cách thực sự" - FIFA khẳng định.

FIFA tung chứng cứ Malaysia giả giấy tờ, thời gian 39 ngày chờ AFC phán quyết - Ảnh 2.

FIFA công bố một phần hồ sơ chi tiết, và thông báo FAM có ba ngày để phản hồi về việc kháng cáo lên Ủy ban Khiếu nại. FIFA cũng bảo lưu quan điểm giữ nguyên án phạt 11,5 tỷ đồng cho FAM và treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ gian lận.

Theo quy định, FAM phải nộp đơn kháng cáo trong vòng năm ngày tiếp theo, kèm lệ phí 1.000 franc Thụy Sĩ (hơn 33 triệu đồng). Nếu kết quả kháng cáo không được chấp thuận, FAM có 10 ngày để yêu cầu biên bản phúc thẩm chi tiết và 21 ngày tiếp theo để khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

Trong thời gian đó, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc và đưa ra quyết định phù hợp theo các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, với những bằng chứng xác thực được FIFA công bố, FAM gần như không còn khả năng "minh oan", mà chỉ có thể hy vọng vào việc giảm nhẹ mức án phạt.

Tin liên quan

Tiến Linh lên tiếng, Malaysia có bị loại khỏi Asian Cup 2027 không quan trọng

Tiến Linh lên tiếng, Malaysia có bị loại khỏi Asian Cup 2027 không quan trọng

(NLĐO) - Tiến Linh đã có những chia sẻ trước buổi tập thứ 2 của tuyển Việt Nam. Anh không quan tâm Malaysia sẽ nhận án phạt như nào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Sau án phạt của FIFA, Malaysia lại triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch

(NLĐO) - Sau án phạt của FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ gian lận, Malaysia vẫn kiên trì với chính sách nhập tịch.

Malaysia dọa kiện lên CAS, báo Malaysia nói VFF khiếu nại lên FIFA

(NLĐO) - Trước án phạt của FIFA, 1 tờ báo Malaysia cho rằng VFF là bên khiếu nại. Họ sẽ nỗ lực kháng án và có thể nhờ Tòa án trọng tài Thể thao can thiệp.

Malaysia nhập tịch FIFA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo