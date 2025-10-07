FIFA tung chứng cứ Malaysia giả giấy tờ, thời gian 39 ngày chờ AFC phán quyết

Rạng sáng 7-10, FIFA đã công bố văn bản dài 19 trang xoay quanh tiến trình tiếp nhận, làm rõ và xử lý vụ việc liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ.

Trong đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tiến hành điều tra và thu thập bản sao giấy khai sinh gốc của một số cầu thủ bị nghi gian lận hồ sơ.

Kết quả cho thấy nơi sinh thực tế của họ không phải ở Malaysia như trong giấy tờ nộp cho FIFA, mà tại các quốc gia như Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Cụ thể, cầu thủ nhập tịch María Belén Concepción sinh tại Santa Cruz de la Palma (Tây Ban Nha) - trong khi hồ sơ giả ghi là Malacca (Malaysia); Carlos Rogelio Fernandez sinh tại Santa Fé de la Cruz (Argentina); Omar Eli Holgado Gardon tại Buenos Aires (Argentina); Concepción Agueda Alaniz tại Roldán (Argentina); Nair de Oliveira tại Abre Campo (Brazil); Gregorio Irazabal y Lamiquiz tại Biscaya (Tây Ban Nha) và Hendrik Jan Hevel tại The Hague (Hà Lan).

Thông tin được FIFA công bố

"Dựa trên các bằng chứng thu thập được, Ban Thư ký FIFA tin chắc rằng các tài liệu do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp là giả mạo. Các cầu thủ đã sử dụng giấy tờ này để lách quy định của FIFA, qua đó đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia dù không đủ tư cách thực sự" - FIFA khẳng định.

FIFA công bố một phần hồ sơ chi tiết, và thông báo FAM có ba ngày để phản hồi về việc kháng cáo lên Ủy ban Khiếu nại. FIFA cũng bảo lưu quan điểm giữ nguyên án phạt 11,5 tỷ đồng cho FAM và treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ gian lận.

Theo quy định, FAM phải nộp đơn kháng cáo trong vòng năm ngày tiếp theo, kèm lệ phí 1.000 franc Thụy Sĩ (hơn 33 triệu đồng). Nếu kết quả kháng cáo không được chấp thuận, FAM có 10 ngày để yêu cầu biên bản phúc thẩm chi tiết và 21 ngày tiếp theo để khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

Trong thời gian đó, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc và đưa ra quyết định phù hợp theo các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, với những bằng chứng xác thực được FIFA công bố, FAM gần như không còn khả năng "minh oan", mà chỉ có thể hy vọng vào việc giảm nhẹ mức án phạt.