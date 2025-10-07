HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

FAM phản bác cáo buộc FIFA quyết định thiếu công bằng, sẵn sàng kháng cáo

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia (FAM) sáng 7-10 ra thông báo đáp lại án phạt chi tiết và dẫn chứng từ FIFA, cho rằng họ bị đối xử thiếu công bằng và không chính xác.

Đáp lại FIFA, trong thông cáo phát đi sáng nay, FAM khẳng định đã nghiêm túc xem xét kết luận của FIFA nhưng bác bỏ toàn bộ cáo buộc, đồng thời tuyên bố sẵn sàng kháng cáo thông qua các kênh pháp lý.

"Với việc tiếp nhận tài liệu này, FAM sẽ gửi kháng cáo chính thức theo đúng quy trình. Tất cả các tài liệu và bằng chứng liên quan đã được hoàn thiện đầy đủ và sẽ được trình lên FIFA ngay lập tức" FAM cho biết trên trang chủ.

FAM cho rằng bản mô tả và mức án phạt mà FIFA công bố là "không chính xác và thiếu công bằng", đồng thời khẳng định toàn bộ hồ sơ cầu thủ đều được chuẩn bị và xác minh đúng quy trình.

FAM phản bác cáo buộc FIFA quyết định thiếu công bằng, sẵn sàng kháng cáo - Ảnh 1.

FAM quyết kháng cáo đến cùng trước án phạt của FIFA

"FAM bác bỏ cáo buộc rằng các cầu thủ cố tình sử dụng tài liệu giả mạo hay trốn tránh quy định về tư cách thi đấu. Cho đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc này," thông cáo nêu rõ.

Trong khi đó, biên bản kỷ luật chính thức được FIFA công bố đúng 10 ngày sau thông báo án phạt sơ bộ dành cho FAM và bảy cầu thủ nhập tịch.

Theo kết quả điều tra, vấn đề cốt lõi nằm ở giấy khai sinh của ông hoặc bà của nhóm cầu thủ này. Trong hồ sơ do FAM gửi FIFA, các giấy tờ ghi rằng ông bà của họ được sinh ra tại Malaysia, yếu tố then chốt giúp cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch theo diện huyết thống.

FAM phản bác cáo buộc FIFA quyết định thiếu công bằng, sẵn sàng kháng cáo - Ảnh 2.

Chân sút João Figueiredo (14) là một trong bảy cầu thủ bị FIFA phán quyết gian lận hồ sơ và bị cấm 12 tháng

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) cho biết đã thu thập được giấy khai sinh gốc chứng minh nơi sinh thật sự của họ không phải ở Malaysia, mà tại Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha. FDC cáo buộc FAM thiếu cẩn trọng trong khâu xác thực, thậm chí có dấu hiệu làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ để lách quy định.

Liên quan đến việc không công khai thông tin về thủ tục cấp và xác minh hộ chiếu, FAM cho biết họ không có thẩm quyền, viện dẫn Đạo luật Bí mật Chính thức năm 1972 và Đạo luật Hộ chiếu năm 1966 của Malaysia.

"Mọi hành vi tiết lộ các tài liệu này khi chưa được phép đều bị nghiêm cấm. FAM có nghĩa vụ bảo mật và chỉ chia sẻ thông tin với FIFA nhằm phục vụ cho quá trình giải quyết vụ việc" FAM nhấn mạnh.

Tin liên quan

Malaysia lên tiếng khi hạn chót kháng cáo với FIFA còn vài giờ

Malaysia lên tiếng khi hạn chót kháng cáo với FIFA còn vài giờ

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia vừa ra thông báo quan trọng về án phạt của FIFA khi thời gian để kháng cáo chỉ còn thời hạn trong vài giờ.

Tiến Linh lên tiếng, Malaysia có bị loại khỏi Asian Cup 2027 không quan trọng

(NLĐO) - Tiến Linh đã có những chia sẻ trước buổi tập thứ 2 của tuyển Việt Nam. Anh không quan tâm Malaysia sẽ nhận án phạt như nào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Sau án phạt của FIFA, Malaysia lại triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch

(NLĐO) - Sau án phạt của FIFA về 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ gian lận, Malaysia vẫn kiên trì với chính sách nhập tịch.

Việt Nam FIFA vòng loại Asian Cup 2027 Malaysia AFC FAM
