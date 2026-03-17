Thể thao

Giữa mạch 14 trận bất bại, HLV Việt Thắng sẽ vắng mặt ở Đồng Nai gặp CA TP HCM

Quốc An - Ảnh: CLB

(NLĐO) - Ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ hành quân đến sân nhà CA TP HCM nhưng không có sự dẫn dắt của HLV Việt Thắng.

Theo thông báo của VPF trước vòng tứ kết Cúp Quốc gia, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ không có sự dẫn dắt của HLV Việt Thắng ở trận gặp CA TP HCM ngày 20-3, vì ông đã nhận 1 thẻ đỏ. Chiếc thẻ này đến từ vòng 1/8 Cúp Quốc gia hồi 11-2025, với chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đây được xem là tổn thất đáng kể với đại diện Đông Nam Bộ trong bối cảnh họ đang hướng đến mục tiêu tiến sâu tại Cúp Quốc gia mùa giải năm nay.

Trước trận đấu này, CLB Đồng Nai đang có mạch 14 trận bất bại (2 trận Cúp Quốc gia, 12 trận Hạng nhất) nhưng việc thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của ông Thắng đang đứng trước nguy cơ bị ngắt trong chuyến làm khách đến sân Thông Nhất. Bởi đối thủ là đoàn quân của HLV Huỳnh Đức, khi họ đang hừng hực khí thế sau 2 trận thắng liên tiếp ở V-League.

HLV Việt Thắng sẽ không dẫn trận Trường Tươi Đồng Nai gặp CA TP HCM - Ảnh 1.

Cũng theo thông báo của BTC, ngoài HLV Việt Thắng, HLV Thể lực Wagner Ellwanger của Thể Công Viettel cũng không thể ra sân ở trận gặp Bắc Ninh ngày 21-3. Một cầu thủ khác là Nguyễn Hồng Phúc của Đà Nẵng sẽ không thể ra sân vào ngày mai trước CLB Nam Định. Cả hai cá nhân này đều nhận đã 2 thẻ vàng.

Tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia, Đà Nẵng sẽ gặp Nam Định vào ngày mai. Các trận đấu còn lại lần lượt là màn chạm trán của CA TP HCM với Đồng Nai (20-3), Ninh Bình và PVF-CAND, Thể Công Viettel và Bắc Ninh (21-3).



(NLĐO) - Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025-2026 đã đi tới giai đoạn tăng tốc để lựa chọn ra 4 cái tên tiêu biểu nhất bước vào vòng bán kết.

(NLĐO) - Được FIFA gỡ bỏ án phạt cấm chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa sẽ làm dày lực lượng để tiếp tục hành trình đua trụ hạng V-League 2025-2026.

(NLĐO) - Trong chuyến làm khách ở vòng 11 Giải Hạng nhất 2025-2026, CLB Đồng Nai phải chia điểm với đối thủ, nhưng vẫn duy trì mạch bất bại từ đầu mùa.

