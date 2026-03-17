Giữa mạch 14 trận bất bại, HLV Việt Thắng sẽ vắng mặt ở Đồng Nai gặp CA TP HCM

Theo thông báo của VPF trước vòng tứ kết Cúp Quốc gia, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ không có sự dẫn dắt của HLV Việt Thắng ở trận gặp CA TP HCM ngày 20-3, vì ông đã nhận 1 thẻ đỏ. Chiếc thẻ này đến từ vòng 1/8 Cúp Quốc gia hồi 11-2025, với chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đây được xem là tổn thất đáng kể với đại diện Đông Nam Bộ trong bối cảnh họ đang hướng đến mục tiêu tiến sâu tại Cúp Quốc gia mùa giải năm nay.

Trước trận đấu này, CLB Đồng Nai đang có mạch 14 trận bất bại (2 trận Cúp Quốc gia, 12 trận Hạng nhất) nhưng việc thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp của ông Thắng đang đứng trước nguy cơ bị ngắt trong chuyến làm khách đến sân Thông Nhất. Bởi đối thủ là đoàn quân của HLV Huỳnh Đức, khi họ đang hừng hực khí thế sau 2 trận thắng liên tiếp ở V-League.

Cũng theo thông báo của BTC, ngoài HLV Việt Thắng, HLV Thể lực Wagner Ellwanger của Thể Công Viettel cũng không thể ra sân ở trận gặp Bắc Ninh ngày 21-3. Một cầu thủ khác là Nguyễn Hồng Phúc của Đà Nẵng sẽ không thể ra sân vào ngày mai trước CLB Nam Định. Cả hai cá nhân này đều nhận đã 2 thẻ vàng.

Tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia, Đà Nẵng sẽ gặp Nam Định vào ngày mai. Các trận đấu còn lại lần lượt là màn chạm trán của CA TP HCM với Đồng Nai (20-3), Ninh Bình và PVF-CAND, Thể Công Viettel và Bắc Ninh (21-3).







