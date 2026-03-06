Minh Vương, Xuân Trường mờ nhạt, Đồng Nai vẫn duy trì mạch bất bại

Chiều 6-3, tại vòng 11 Giải Hạng nhất 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã có chuyến làm khách đến sân nhà CLB Quảng Ninh. Trong một ngày mà các trụ cột như Xuân Trường và Minh Vương không thể tạo khác biệt, họ đã bị cầm hòa 1-1 trên sân Cẩm Phả.

Ở trận đấu này, Công Phượng vẫn chưa trở lại, kỳ vọng được đặt lên vai Xuân Trường, Minh Vương và Tự Nhân. Tuy nhiên, trước lối chơi quyết liệt và tổ chức chặt chẽ của Quảng Ninh, dàn sao của HLV Nguyễn Việt Thắng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Ngay phút thứ 7, đội chủ nhà bất ngờ xé lưới đội đang đứng đầu bảng. Từ pha phát bóng bên phần sân nhà, Quảng Ninh chỉ cần ba đường chuyền để tiếp cận khung thành Đồng Nai, và Long Nhật dứt điểm ghi bàn hạ thủ môn Tấn Trường.

Bị dẫn bàn, đoàn quân HLV Việt Thắng nhanh chóng gia tăng sức ép nhưng phải đến phút 24 mới có thành quả, với bàn gỡ hòa từ tình huống cố định. Minh Vương treo bóng từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng lộn xộn trong vòng cấm và trung vệ Tấn Sinh nhanh chân dứt điểm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trong thời gian còn lại, Đồng Nai kiểm soát thế trận nhiều hơn và nỗ lực tấn công, nhưng các đường chuyền của Xuân Trường hay các pha đột phá của Minh Vương, Tự Nhân không thể xuyên thủng hàng thủ chơi kỷ luật của Quảng Ninh.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1, thầy trò HLV Việt Thắng vẫn duy trì mạch bất bại với 7 thắng, 4 hòa. Tuy nhiên, 1 điểm khiến Đồng Nai có nguy cơ bị thu hẹp khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Dù vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn tạm dẫn đầu bảng với 25 điểm, hơn Bắc Ninh và Khánh Hòa 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.