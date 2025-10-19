Giúp người lao động an tâm gắn bó lâu dài

Công ty TNHH ofi Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) ngày 18-10 đã trao 270 suất học bổng (trị giá hơn 992 triệu đồng) cho con của công nhân - lao động làm việc tại Nhà máy Điều Biên Hòa 2, Nhà máy Điều Tiến Nga và cụm nhà máy từ Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Olam Việt Nam. Đây là chương trình học bổng "Hỗ trợ phát triển giáo dục ofi YES!" dành cho học sinh là con của cán bộ, người lao động (NLĐ) đang làm việc tại ofi Việt Nam trên toàn quốc.

Các em học sinh nhận học bổng từ lãnh đạo Công ty TNHH ofi Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Ấn, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai, ghi nhận và biểu dương các hoạt động xã hội của Công ty TNHH ofi Việt Nam, đặc biệt là chương trình học bổng "Hỗ trợ phát triển giáo dục" được công ty duy trì hằng năm, với số lượng con công nhân được chăm lo năm sau cao hơn năm trước. Điều này giúp NLĐ tận tâm cống hiến cho công ty, góp phần khích lệ, động viên con em của họ nỗ lực học tập để đạt được kết quả tốt.

270 suất học bổng lần này nhằm ghi nhận nỗ lực học tập và khuyến khích các em vượt qua khó khăn, cố gắng học tập để biến ước mơ thành hiện thực; giúp NLĐ an tâm gắn bó với doanh nghiệp.



