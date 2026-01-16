Gỡ “điểm nghẽn” pháp lý để giáo dục ĐH bứt phá

Ngày 16-1, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) phối hợp với Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam và Trường ĐH Luật (ĐH Huế) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cơ chế, chính sách pháp lý về đột phá phát triển giáo dục ĐH theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW".

Khách mời chia sẻ tham luận tại hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, nhà quản lý đến từ nhiều cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước. Đây là diễn đàn học thuật nhằm trao đổi, phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách pháp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển đột phá của giáo dục ĐH trong bối cảnh mới.

TS Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Khoa Chính trị và Luật-Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, cho biết Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, trong đó giáo dục ĐH giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài, đồng thời là động lực thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đất nước.

Tuy nhiên, theo bà Phượng, thực tiễn cho thấy hệ thống giáo dục ĐH hiện nay vẫn tồn tại nhiều "điểm nghẽn". Trong đó, thể chế và mô hình quản trị chưa theo kịp yêu cầu tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; cơ chế tài chính, đầu tư và huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế; chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và cán bộ quản lý chưa tạo được đột phá về đãi ngộ và thu hút nhân tài. Bên cạnh đó, liên kết giữa ĐH – doanh nghiệp – địa phương, hoạt động chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa hình thành được hệ sinh thái đồng bộ; chuyển đổi số và quốc tế hóa chưa phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị ĐH.

Từ thực trạng này, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp lý mang tính đặc thù, vượt trội theo tinh thần Nghị quyết 71 nhằm tháo gỡ rào cản thể chế, mở rộng "không gian chính sách" cho đổi mới, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá để tổng kết và luật hóa các mô hình hiệu quả.

Tại hội thảo, nhiều tham luận tập trung làm rõ vai trò của giáo dục ĐH trong giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; vai trò của pháp luật trong xây dựng hệ sinh thái giáo dục ĐH đổi mới, sáng tạo; chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ ĐH; đổi mới cơ chế quản trị ĐH theo mô hình tự chủ; phát triển doanh nghiệp khởi nguồn trong trường ĐH công lập; chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW.



