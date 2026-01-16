HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gỡ “điểm nghẽn” pháp lý để giáo dục ĐH bứt phá

Huy Lân

(NLĐO)-Hội thảo quốc gia mổ xẻ các điểm nghẽn thể chế, chính sách pháp lý nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục ĐH theo Nghị quyết 71.

Ngày 16-1, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) phối hợp với Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam và Trường ĐH Luật (ĐH Huế) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cơ chế, chính sách pháp lý về đột phá phát triển giáo dục ĐH theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW".

Gỡ “điểm nghẽn” pháp lý để giáo dục đại học bứt phá - Ảnh 1.

Khách mời chia sẻ tham luận tại hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, nhà quản lý đến từ nhiều cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước. Đây là diễn đàn học thuật nhằm trao đổi, phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách pháp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển đột phá của giáo dục ĐH trong bối cảnh mới.

TS Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Khoa Chính trị và Luật-Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, cho biết Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, trong đó giáo dục ĐH giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài, đồng thời là động lực thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững đất nước.

Tuy nhiên, theo bà Phượng, thực tiễn cho thấy hệ thống giáo dục ĐH hiện nay vẫn tồn tại nhiều "điểm nghẽn". Trong đó, thể chế và mô hình quản trị chưa theo kịp yêu cầu tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; cơ chế tài chính, đầu tư và huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế; chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và cán bộ quản lý chưa tạo được đột phá về đãi ngộ và thu hút nhân tài. Bên cạnh đó, liên kết giữa ĐH – doanh nghiệp – địa phương, hoạt động chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa hình thành được hệ sinh thái đồng bộ; chuyển đổi số và quốc tế hóa chưa phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị ĐH.

Từ thực trạng này, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp lý mang tính đặc thù, vượt trội theo tinh thần Nghị quyết 71 nhằm tháo gỡ rào cản thể chế, mở rộng "không gian chính sách" cho đổi mới, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá để tổng kết và luật hóa các mô hình hiệu quả.

Tại hội thảo, nhiều tham luận tập trung làm rõ vai trò của giáo dục ĐH trong giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; vai trò của pháp luật trong xây dựng hệ sinh thái giáo dục ĐH đổi mới, sáng tạo; chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ ĐH; đổi mới cơ chế quản trị ĐH theo mô hình tự chủ; phát triển doanh nghiệp khởi nguồn trong trường ĐH công lập; chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW.


Tin liên quan

VIDEO: Có gì trong phòng thí nghiệm 40 tỉ đồng của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM?

(NLĐO) - Phòng thí nghiệm Cơ khí và động lực học của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa được khánh thành với tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh

(NLĐO) - Ngày 26-9, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Cuba Juan Esteban Lazo Hernández thăm và làm việc tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, củng cố hợp tác Việt Nam – Cuba.

giáo dục đại học thể chế HCMUTE Chính sách pháp lý Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo