Khánh Hòa: Lắng nghe 7 nhóm vấn đề từ chính quyền cấp xã

Sáng 22-5, ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã năm 2026.

Nhiều xã, phường tại tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt áp lực lớn về nhân sự, cơ chế vận hành và phân cấp nhiệm vụ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết qua ghi nhận ý kiến từ các xã, phường ở Khánh Hòa, hiện có 7 nhóm vấn đề lớn đang phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã năm 2026

Nhóm vấn đề đầu tiên liên quan đến công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều địa phương phản ánh các quy định mới ban hành còn chồng chéo, thiếu hướng dẫn cụ thể, khiến cán bộ cơ sở lúng túng khi thực hiện. Các xã đề nghị tỉnh sớm rà soát toàn bộ hệ thống văn bản, tăng cường tập huấn và xây dựng cơ chế phản ứng nhanh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Nhóm vấn đề thứ hai là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Các địa phương kiến nghị xem xét giảm áp lực chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, điều chỉnh quy định về sinh hoạt chi bộ, cũng như tháo gỡ khó khăn đối với mô hình đảng bộ trong cơ quan hành chính cấp xã.

Một số nơi cho rằng cán bộ cấp xã hiện phải kiêm nhiệm quá nhiều, vừa tham gia sinh hoạt chi bộ, vừa trực tiếp chỉ đạo các chi bộ phụ trách nên rất khó bảo đảm chất lượng công việc.

Nhóm vấn đề thứ ba tập trung vào sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ. Đây là nội dung được nhiều xã, phường kiến nghị nhất. Các địa phương đề xuất tăng biên chế, bổ sung phòng chuyên môn, bố trí cán bộ công nghệ thông tin và có cơ chế đặc thù cho các xã đông dân, diện tích rộng. Đồng thời, nhiều nơi mong muốn được chủ động tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, chuyển đổi số, y tế và lưu trữ.

Nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến công tác cán bộ, tuyển dụng và vị trí việc làm. Các xã kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp cấp xã, nhất là trạm y tế; đồng thời rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp để tránh chồng chéo nhiệm vụ. Nhiều địa phương cũng đề xuất có cơ chế thu hút cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ cao về công tác tại cơ sở.

Hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Nhóm vấn đề thứ năm là hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các hội, đoàn thể sau tinh gọn bộ máy. Theo phản ánh, nhiều hội quần chúng hiện thiếu cán bộ chuyên trách, kinh phí hoạt động hạn hẹp, trong khi phần lớn lãnh đạo hội phải kiêm nhiệm nhiều chức danh. Một số hội như Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ gặp khó khăn do chưa được bố trí kinh phí tương xứng với khối lượng công việc.

Nhóm vấn đề thứ sáu liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Một số xã đề nghị tăng số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã và bố trí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra hoạt động chuyên trách thay vì kiêm nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhóm vấn đề cuối cùng là bảo đảm điều kiện vận hành chính quyền cơ sở trong giai đoạn chuyển đổi. Nhiều địa phương cho rằng dù mô hình chính quyền 2 cấp giúp tinh gọn đầu mối, nhưng trong thời gian đầu phát sinh rất nhiều áp lực về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng số và quy trình phối hợp giữa các cơ quan.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đánh giá nhiều ý kiến phản ánh rất đúng và trúng những khó khăn hiện nay ở cấp xã. Điều đó cho thấy đội ngũ cán bộ cơ sở rất tâm huyết, trách nhiệm, bám sát thực tiễn và mong muốn bộ máy vận hành ngày càng hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh, các cơ quan chức năng phải tiếp tục rà soát, tham mưu giải quyết theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ