Thời sự

Gỡ vướng dự án do Tập Đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư ở Lâm Đồng

Nhất Đăng

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị liên quan và Tập đoàn Sơn Hải sớm phối hợp, giải quyết vướng mắc và thi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Ngày 21-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải về rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Nút thắt lớn tại dự án do Tập Đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư ở Lâm Đồng

Phối cảnh tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án này theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Tập đoàn Sơn Hải là Nhà đầu tư và cũng là đơn vị thi công toàn bộ các hạng mục của dự án.

Trong đó, Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc là doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Theo báo cáo từ nhà đầu tư, đến nay pháp lý dự án đã hoàn thành, doanh nghiệp thực hiện dự án đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, thành lập Ban điều hành dự án, huy động nhân sự tài chính đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện dự án, xây dựng kế hoạch tổng thể cho đến khi hoàn thành dự án, kế hoạch giải ngân và kế hoạch huy động nhân sự thiết bị.

Đặc biệt, tổng diện tích đất thu hồi của dự án khoảng 472 ha, nhưng đến nay mới bàn giao được khoảng 38,7 ha, tương đương 8%.

Trong buổi làm việc, doanh nghiệp thực hiện dự án đề xuất điều chỉnh tiến độ góp vốn chủ sở hữu; ký Phụ lục hợp đồng bổ sung về giải ngân các nguồn vốn đảm bảo theo tỉ lệ của hợp đồng BOT đã ký; điều chỉnh hướng tuyến một số vị trí; đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội khi thu hồi quặng bô-xít trong phạm vi của dự án.

Ảnh 2.

Ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải trình bày tại buổi làm việc

Hơn nữa, hiện nay cơ quan chức năng chỉ mới bàn giao 8% mặt bằng trên toàn bộ diện tích giải phóng mặt bằng nhưng diện tích này nằm rải rác nên máy móc, nhân công khó tiếp cận để thi công. Do vậy, cần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã nghe đơn vị tư vấn giám sát, Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 báo cáo, trao đổi và đề xuất cụ thể.

Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư; sớm nộp hồ sơ hoàn chỉnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1. Các bên liên quan theo chức năng, nhiệm vụ sớm tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng lưu ý, trong việc chuẩn bị mặt bằng để thi công dự án tại 3 vị trí vào ngày 30-4 sắp tới, yêu cầu nhà đầu tư tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai 3 mũi thi công đúng kế hoạch.

Sắp tới ông Hải sẽ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm điều kiện triển khai đồng loạt 3 mũi thi công theo kế hoạch đã đề ra.

Ngày 19-12-2025, tại xã Đạ Huoai, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88 km, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có chiều dài tuyến gần 66 km (phía Đồng Nai khoảng gần 12 km và phía Lâm Đồng gần 54 km). Thời gian thi công dự án khoảng 25 tháng, dự kiến hoàn thành cuối 2027; thời gian vận hành, kinh doanh của dự án là 23 năm 9 tháng; thời gian bắt đầu thu phí khi đảm bảo đủ các điều kiện theo các quy định của pháp luật.

