Tài xế xe ben bị phạt 35 triệu do quay đầu trên cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tài xế xe ben bị phạt 35 triệu do quay đầu trên cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài xế xe ben cho biết có ý định quay đầu do "đi nhầm đường" trên cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây.

Ngày 21-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) vừa lập biên bản xử phạt tài xế T.X.C (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) do lái xe quay đầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

img

Xe ben chắn ngang đường trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh xe ben chắn ngang trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Vụ việc được xác định xảy ra lúc 11 giờ ngày 20-4, đoạn qua xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Video cho thấy xe ben bất ngờ chiếm hết làn xe chạy, nhiều ô tô phải giảm phanh gấp để tránh va chạm.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 mời tài xế C. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế C. cho biết do đang chạy hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TPHCM, khi đến Km26+300 thì thực hiện động tác đánh lái xe chắn ngang đường, có ý định quay đầu do "đi nhầm đường". Tuy nhiên, sau đó tài xế C. vẫn đánh lái lại chạy đúng chiều và tiếp tục lộ trình.

Tài xế C. sau đó bị CSGT lập biên bản lỗi "quay đầu xe trên cao tốc", mức xử phạt là 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024.

Tin liên quan

CSGT TPHCM xử phạt Ban Giao thông do vi phạm trên đường Nguyễn Xiển

(NLĐO) - Ban Giao thông bị xử phạt do không bố trí người điều tiết giao thông theo quy định trên đường Nguyễn Xiển.

Cục CSGT nói gì về thông tin "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông"?

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, Dự thảo Nghị định 168/2024, không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Phạt tài xế đỗ xe bên trái đường một chiều ở trung tâm TPHCM

(NLĐO) - Để đón trả khách, tài xế ô tô đã dừng, đỗ ô tô bên trái đường một chiều.

mạng xã hội cơ quan công an giấy phép lái xe cao tốc TPHCM - Long Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo