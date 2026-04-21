Tài xế xe ben bị phạt 35 triệu do quay đầu trên cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây

Ngày 21-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) vừa lập biên bản xử phạt tài xế T.X.C (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) do lái xe quay đầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe ben chắn ngang đường trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh xe ben chắn ngang trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Vụ việc được xác định xảy ra lúc 11 giờ ngày 20-4, đoạn qua xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Video cho thấy xe ben bất ngờ chiếm hết làn xe chạy, nhiều ô tô phải giảm phanh gấp để tránh va chạm.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 mời tài xế C. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế C. cho biết do đang chạy hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TPHCM, khi đến Km26+300 thì thực hiện động tác đánh lái xe chắn ngang đường, có ý định quay đầu do "đi nhầm đường". Tuy nhiên, sau đó tài xế C. vẫn đánh lái lại chạy đúng chiều và tiếp tục lộ trình.

Tài xế C. sau đó bị CSGT lập biên bản lỗi "quay đầu xe trên cao tốc", mức xử phạt là 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024.