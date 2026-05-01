Gỡ vướng sổ hồng 640 căn hộ chung cư ở phường Hạnh Thông, TPHCM

Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 98 (Bộ Quốc phòng) - chủ đầu tư dự án chung cư K26 Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông - về việc cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Người dân ở chung cư K26 Dương Quảng Hàm vẫn mong ngóng sổ hồng.



Trước đó, tháng 6-2025, Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan việc cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM (Tổ Công tác 5013) do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với chủ đầu tư 6 dự án, trong đó có dự án chung cư K26 Dương Quảng Hàm.

Theo thông báo kết luận tại cuộc họp, Tổ Công tác 5013 đề nghị chủ đầu tư thực hiện 3 nội dung.

Thứ nhất, phối hợp với UBND phường Hạnh Thông rà soát, phân loại hiện trạng xây dựng các căn hộ tại dự án.

Thứ hai, báo cáo đề xuất cụ thể gửi Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đối với nội dung liên quan những hạng mục xây dựng không đúng vị trí theo bản vẽ tổng mặt bằng được phê duyệt, việc nghiệm thu công trình hoàn thành và bàn giao hạ tầng của dự án.

Thứ ba, liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai và phối hợp với Phòng Quản lý đất - Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm rõ về cơ cấu sử dụng đất của dự án.

Chung cư K26 Dương Quảng Hàm có 640 hộ dân, sinh sống 16 năm qua.



Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai dẫn Nghị định 151/2025 quy định hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản.

Từ đó, Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn sau khi chủ đầu tư có báo cáo, đề xuất các nội dung theo yêu cầu của tổ công tác thì gửi về văn phòng.

Tiếp đến, chủ đầu tư liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM để được hướng dẫn nộp hồ sơ cấp sổ hồng đối với các căn hộ không có vi phạm về trật tự xây dựng, cho người mua nhà theo danh sách được phê duyệt tại chung cư K26 Dương Quảng Hàm.

